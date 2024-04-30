خالد الجندي: هناك عرض يومي لأعمال الناس على الله

أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن أعمال الناس تعرض على الله بشكل يومي، وأسبوعي، وسنوي.

وقال خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "هناك عرض يومي لأعمال الناس على الله، والله سبحانه وتعالى فصل أعمال الليل عن النهار، وهو ما يفسره الحديث النبوي الشريف: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون".

وأردف: "فيه ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون فى صلاة العصر ويعرجون بعمل العبد إلى الله عز وجل، وفى كمان عرض أسبوعى يوم الخميس وعرض سنوى بيكون فى شهر شعبان، لما تصلى الظهر والعصر اعرف إن عملك رُفع إلى الله".