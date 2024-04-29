أستاذ العلوم السياسية يتحدث عن أهمية زيارة رئيس البوسنة والهرسك إلى مصر

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أهمية زيارة رئيس البوسنة والهرسك إلى مصر، قائلا إن هذه الزيارة تأتي في سياق مهم يتعلق الدلالات والمخرجات.

وأوضح سلامة، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أنه من حيث التوقيت، تأتي الزيارة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما تعكس جهود مصر المستمرة لوقف نزيف الدم الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية، وحشد الدعم الدولي لدعم الثوابت الفلسطينية وكشف جرائم العدوان الإسرائيلي.

وتابع: "من ناحية أخرى، تعكس هذه الزيارة العلاقات المتميزة بين مصر والبوسنة والهرسك، حيث تشهد هذه العلاقات طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالأخص فيما يتعلق بالدائرة الأوروبية لتعزيز التعاون مع هذه الدول ودعم التنمية".

وأضاف أن هذه الزيارة تمثل أهمية كبيرة في دعم العلاقات الثنائية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية، كما تعزز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، وتشكل ركيزة أساسية لتحرك مصر في الساحة الدولية.