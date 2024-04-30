"رباعيات مزيفة".. سامية صلاح جاهين تفتح الصندوق الأسود لأعمال والدها الأدبية (فيديو)

فجرت سامية صلاح جاهين، ابنة الشاعر الكبير صلاح جاهين، مجموعة من المفاجآت حول أعمال والدها الأدبية، موضحة أن الأعمال الأصلية لوالدها تختتم دائمًا بكلمة "عجبي"، نافيةً ما يُشاع عن انتهاء الأعمال بـ"وعجبي"، كما أشارت إلى وجود نصوص مغلوطة ورباعيات مزيفة تُنسب إلى والدها تحتوي على صورته واسمه، مؤكدةً أنها لا تمت له بصلة.

وتطرقت سامية، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إلى الحسابات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي التي تحمل اسم والدها، مشيرةً إلى أنها لم تحظَ بالشهرة المتوقعة.

في سياق متصل، ذكرت أن هيئة الكتاب نشرت الأعمال الكاملة لصلاح جاهين في مجلدات، ملقية الضوء على تفضيل والدها للقب "شاعر" على "سيناريست"، وأرجعت شهرة رباعياته إلى جمالها وكثافتها واقتصارها على أربعة أبيات فقط.

واختتمت حديثها بالإشارة إلى أصول والدتها الفلسطينية، مؤكدةً أنها تعلمت الكثير عن فلسطين من خلال الأشعار والكاريكاتيرات التي خلفها والدها، صلاح جاهين.