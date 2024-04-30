إحالة متهم بالاستيلاء على 10 ملايين جنيه من وزارة المالية للمحاكمة

قررت نيابة شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، إحالة متهم بالاستيلاء على 10 ملايين جنيه من وزارة المالية بالاحتيال إلى المحاكمة.

إحالة متهم بالاستيلاء على 10 ملايين من وزارة المالية للمحاكمة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم اشترك مع « روجيه. ا » و« مصطفى م » متوفيين، بطريق الاتفاق في استعمال محرر رسمي مزور وهو اعلام الوراثة رقم ۱۱۱۰ لسنة ۲۰۰٨ الساحل بأن اتفقوا على ذلك وقدمه الأخير في الدعوى رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٩ تعويضات كلي شمال القاهرة محتجين بصحة ما دون به من بيانات تفيد انهم ورثة ادوار س » - على خلاف الحقيقة - مع علمهم بأمر تزويره.

كما توصل إلى الاستيلاء على المبلغ المالي وقدره عشرة ملايين وخمسمائة وثلاثة وسبعون ألفا وتسعمائة وسبعة عشر جنيها “ المملوكين لـ وزارة المالية بإستعماله طرق إحتيالية محل الاتهام السابق بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بإيهامه الجهة أنفة البيان بأنه و« روجيه ا » ورثة ”ادوار س".