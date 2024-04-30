حسن العدل ومحمد محمود عبدالعزيز يقدمان العزاء فى عصام الشماع

حرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء في المخرج والمؤلف الراحل عصام الشماع والمقام بمسجد الشرطة بطريق صلاح سالم، عقب صلاة مغرب اليوم.

وكان أبرز الحضور الفنان حسن العدل والفنان محمد محمود عبدالعزيز والفنان أحمد السعدني والفنان أشرف زكي وعدد من مشاهير الوسط الفني.

رحيل السيناريست والمخرج عصام الشماع

ورحل السيناريست والمخرج عصام الشماع، أمس الإثنين عن عمر 69 عامًا وشيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة، بحضور العديد من نجوم الفن وكان من بينهم محمود قابيل، وأحمد السعدني، ومحمد محمود عبدالعزيز، وكذلك المخرجان أشرف فايق ومحمد البساوي.

نقابة المهن السينمائية تنعي عصام الشماع

ونعت نقابة المهن السينمائية، برئاسة مسعد فودة، الراحل عصام الشماع ونشرت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بيانًا يعبر عن تعازيها وحزنها العميق لرحيل الفنان الكبير وجاء في بيانها: "نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله المخرج عصام الشماع، وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان".

من هو عصام الشماع؟

كان عصام الشماع شخصية مميزة في عالم السينما المصرية، حيث ترك بصمته العميقة من خلال أعماله الفنية التي لا تنسى وكان له دور كبير في إثراء الساحة الفنية بأعماله المتنوعة والمتميزة، ولن ينساه الجمهور العربي بسهولة.

ولد الشماع في القاهرة عام 1955، حيث درس الطب والجراحة في جامعة عين شمس وتخرج عام 1982.

قدم الشماع خلال مسيرته الفنية الطويلة مجموعة من الأعمال الفنية التي تتميز بالتنوع والجرأة في التعبير، حيث امتزجت بين الدراما والسينما بأسلوب يحمل رؤى جديدة ومميزة.

وكان أحدث أعماله الدرامية "قمر 14" والتي حظيت بإعجاب الجماهير، بالإضافة إلى فيلم "راندفو" الذي أبدعه عام 2001 وحقق نجاحًا كبيرًا.

رحل الشماع تاركًا وراءه إرثًا فنيًا غنيًا، حيث قدم ما يقارب 27 عملًا تميزت بتنوعها وجودتها. بدأت مسيرته في نهاية الثمانينيات مع فيلمه السينمائي الأول "طالع النخل"، وواصل تأليف وإخراج الأعمال التي تركت بصمته في عالم السينما المصرية حتى عام 2017.

من أبرز أعماله في السينما فيلم "توت توت" و"كابوريا" و"الفاجومي"، بينما كانت له مشاركات مميزة في عالم الدراما التليفزيونية مثل مسلسل "الكبريت الأحمر"، الذي لاقى استحسان الجمهور.

آخر أعمال الشماع كان مسلسل "أخلاق العبيد" الذي عُرض عام 2017، حيث قدم فيه سيناريو مميزًا يتناول قضايا اجتماعية مهمة، مع تميزه في إخراج العمل بالتعاون مع المخرج أيمن مكرم.