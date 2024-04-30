بدء عزاء المخرج الكبير عصام الشماع بمسجد الشرطة

بدأ، مساء الثلاثاء، عزاء المخرج والسيناريست الراحل عصام الشماع بمسجد الشرطة في الدراسة بطريق صلاح سالم وذلك عقب صلاة المغرب وبدأ توافد الأصدقاء والأقارب من خارج الوسط الفني، لأداء واجب العزاء وكان في استقبالهم أسرة الفقيد.

وتلقى الوسط الفني والسينمائي، أمس، خبر وفاة أحد أبرز الشخصيات في عالم صناعة السينما والتلفزيون، وهو السيناريست والمخرج عصام الشماع، عن عمر ناهز الـ69 عامًا حيث خيم الحزن على الوسط الفني كما شارك العديد من نجوم الفن في مراسم الوداع الأخيرة والجنازة التي أقيمت في مسجد السيدة نفيسة والتي حضرها عدد كبير من النجوم والفنانين الذين عبروا عن حزنهم العميق لفقدان الراحل وكان من بينهم محمود قابيل، وأحمد السعدني، ومحمد محمود عبدالعزيز، وكذلك المخرجين أشرف فايق ومحمد البساوي.

نقابة المهن السينمائية تنعي عصام الشماع

ونعت نقابة المهن السينمائية، برئاسة مسعد فودة، الراحل عصام الشماع ونشرت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بيانًا يعبر عن تعازيها وحزنها العميق لرحيل هذا الفنان وجاء في بيانهم:"نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله المخرج عصام الشماع، وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان".

مَن هو عصام الشماع؟

كان عصام الشماع شخصية مميزة في عالم السينما المصرية، حيث ترك بصمته العميقة من خلال أعماله الفنية التي لا تنسى كان له دور كبير في إثراء الساحة الفنية بأعماله المتنوعة والمتميزة، ولن ينساه الجمهور العربي بسهولة.

ولد الشماع في القاهرة عام 1955، حيث درس الطب والجراحة في جامعة عين شمس وتخرج عام 1982.

وقدم الشماع خلال مسيرته الفنية الطويلة مجموعة من الأعمال الفنية التي تتميز بالتنوع والجرأة في التعبير، حيث امتزجت بين الدراما والسينما بأسلوب يحمل رؤى جديدة ومميزة.

كان أحدث أعماله الدرامية "قمر 14" والتي حظيت بإعجاب الجماهير، بالإضافة إلى فيلم "راندفو" الذي أبدعه عام 2001 وحقق نجاحًا كبيرًا.

ورحل الشماع تاركًا وراءه إرثًا فنيًا غنيًا، حيث قدم ما يقارب 27 عملًا تميزت بتنوعها وجودتها بدأت مسيرته في نهاية الثمانينات مع فيلمه السينمائي الأول "طالع النخل"، وواصل تأليف وإخراج الأعمال التي تركت بصمته في عالم السينما المصرية حتى عام 2017.

من أبرز أعماله في السينما فيلم "توت توت" و"كابوريا" و"الفاجومي"، بينما كان له مشاركات مميزة في عالم الدراما التلفزيونية مثل مسلسل "الكبريت الأحمر"، الذي لاقى استحسان الجمهور.

آخر أعمال الشماع كان مسلسل "أخلاق العبيد" الذي عرض عام 2017، حيث قدم فيه سيناريو مميزًا يتناول قضايا اجتماعية مهمة، مع تميزه في إخراج العمل بالتعاون مع المخرج أيمن مكرم.