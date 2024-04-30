مخرج فيلم "السرب": أحمد السقا هو مفاجأة العمل السينمائي غدًا (فيديو)

أعلن المخرج أحمد نادر جلال، عن العرض القادم لفيلمه "السرب" الذي سيشهد النور في 106 دور عرض مصرية في الثامن من مايو قبل أن يتسع نطاقه ليشمل العالم العربي بأكمله.

وشدد جلال، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، على قناة صدى البلد، على أن "السرب" ليس مجرد فيلم، بل هو تسجيل دقيق لأحداث تاريخية مؤلمة، تتمثل في مأساة ذبح 20 مواطنًا قبطيًا في ليبيا والرد الفوري والقوي الذي أعقبها من الدولة المصرية بإشراف مباشر من الرئيس السيسي.

أكد "جلال" على صعوبة كل لحظة في العمل الفني، مشيرًا إلى أن اختيار الكلمات وترتيب الجمل كان يحمل وزنًا كبيرًا، حيث أن الكلمة الواحدة قد تغير مجرى السرد.

وأعرب عن فخره بالفيلم، الذي وصفه بأنه من أبرز التجارب في مسيرته الإخراجية، متمنيًا أن يلقى استحسان الجمهور ويكون مصدر فخر لكل مصري، لافتًا إلى أن العمل على الفيلم استمر لمدة 3 سنوات لضمان خروجه بأفضل صورة ممكنة، مؤكدًا أنه يمثل الفيلم الأول الذي يتناول العسكرية المصرية الحديثة بمسؤولية واقعة على عاتق الجميع.

في ختام تصريحاته، لفت جلال الانتباه إلى مشاركة الفنان شريف منير بدور قائد القوات الجوية وأثار الغموض حول دور النجم أحمد السقا، الذي وصفه بأنه "مفاجأة العمل"، مبقيًا على تفاصيل الشخصية سرًا ينتظر الكشف عنه.