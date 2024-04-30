بعد أن أثارت الرعب.. كل ما تريد معرفته عن الآثار السلبية لأسترازينيكا

تواجه شركة AstraZeneca حاليًا دعوى قضائية جماعية في المملكة المتحدة بسبب مزاعم بأن لقاحها تسبب في وفيات، وقد تم رفع 51 قضية ضدها.

وذكرت صحيفة التلغراف أن شركة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية البريطانية السويدية متعددة الجنسيات AstraZeneca اعترفت في أوراق المحكمة بأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا، Covishield، يمكن أن يسبب آثارًا جانبية نادرة. تم تطوير Covishield بواسطة AstraZeneca وتم إنتاجه بواسطة معهد الأمصال الهندي.

وأثارت أزمة استرازينكا حالة من الرعب في نفوس كل من تلقى اللقاح على مستوى العالم، من الاثار الجانبية التي من الممكن أن يتعرضون لها والتي تصل إلى حد الجلطات في القلب والدم، وتعمل منظمة الصحة العالمية على كشف تفاصيل الآثار الجانبية.

الآثار الجانبية السلبية للقاح

على الرغم من أن لقاحات كوفيد منعت العديد من الوفيات، فقد تم أيضًا نشر تقارير عن هذه الأحداث النادرة للغاية ولكن من المحتمل أن يكون لها العديد من الآثار الجانبية السلبية وأبرزها التخثر المصاحب لمتلازمة نقص الصفيحات (TTS) هو حالة نادرة ولكنها خطيرة تتميز بتكوين جلطة دموية (تجلط الدم) مقترنة بانخفاض عدد الصفائح الدموية (نقص الصفيحات)، وتظهر TTS عادةً بأعراض مثل الصداع الشديد وآلام البطن وتورم الساق وضيق التنفس والعجز العصبي. يتضمن التشخيص اختبارات الدم لتقييم مستويات الصفائح الدموية ودراسات التصوير للكشف عن جلطات الدم.

منظمة الصحة العالمية

ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية (WHO) في تقريرها إن TTS ظهر لدى الأفراد الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا بلقاح أسترازينكا، وقد أصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات الطوارئ المؤقتة لزيادة الوعي بشأن الإصابة بتخثر الدم، بعد تلقي لقاح كورونا، ومساعدة مقدمي الرعاية الصحية في تقييم وإدارة حالات الحالات المصابة بتلك الحالة بعد تلقي استرازينكا.