الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

الأوقاف تنظم أول مؤتمر عالمي للواعظات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

قال الدكتور محمد مختار جمعة،وزير الاوقاف، إذا كان للقران الكريم وللدولة المصرية قراءها العظام فلها أيضا منابرها الإعلامية المتميزة مثل إذاعة القرآن الكريم وقناة مصر للقرآن الكريم، مضيفا أن عقد المؤتمر الأول من نوعه للواعظات هو الأول من نوعه محليا ودوليا وفي تاريخ مصر، وهو أمر نفخر به وبأداء الواعظات حيث يعقد المؤتمر يوم الأحد القادم في أكاديمية الأوقاف.

اختبارات للواعظات الراغبات 

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر التحضيرى لمؤتمر الواعظات، أنه سيتم عقد اختبارات للواعظات الراغبات لتقديم برامج بالإذاعة والتلفزيون وفق ضوابط وزارة الأوقاف والإذاعة المصرية، موضحًا أن الوزارة ستختار أفضل 20 واعظة يجتزن اختبارات الوزارة، على أن يتم عقد اختبار اخر لهن وفق ضوابط الاذاعة،علي ان يكون العمل تطوعيا بالاذاعة، مشيرا الي ان عدد الواعظات المعينات 52 واعظة، بالإضافة إلى639 واعظة معتمدة، باجمالي 691 واعظة.

وتابع أنه بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم ستنطلق مسابقة: "طريق السالكين"، والتي تهدف إلى بيان المنهج الإلهي  للوصول الى مرضاة الله (عز وجل) والتقَرُّب إليه، وهو ما يحصل بطاعة الله (عَزَّ وجَلَّ) المطلقة، من خلال الامتثال لأوامر الحق سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه.

والمسابقة عبارة عن ثلاثين سؤالًا، ولها جائزة يومية قيمتها ألف جنيه، إضافة إلى جائزتين شرفيتين للمشاركين في المسابقة من داخل جمهورية مصر العربية، وجائزتين شرفيتين للمشاركين في المسابقة من خارج جمهورية مصر العربية.

وستبدأ إذاعة أسئلة المسابقة بإذاعة القرآن الكريم بدءًا من يوم الأربعاء 22 من شهر شعبان 1445 هــ الموافق الأول  شهر مايو 2024م وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف صباحًا وتعاد قبل المغرب يوميًّا.

وأشاد وزير الأوقاف بمسجد السيدة زينب واعمال النضافة التي تجري به لافتا الي انه يضاهي في نظافته الحرمين الشريفين.

الدكتور محمد مختار جمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وزير الأوقاف التلفزيون والإذاعة المصرية والإذاعة المصرية اختبارات للواعظات

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