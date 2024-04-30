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الدين لله

وزير الأوقاف: دولة التلاوة تستعيد عهدها الذهبي بتوجيهات الرئيس السيسي

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف من الحدث

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن دولة التلاوة المصرية تستعيد عهدها الذهبي وتضيف إليه عهدًا ذهبيًا آخر.

المؤتمر الأول لتأهيل الواعظات 

وأضاف "جمعة" خلال كلمته في المؤتمر التحضيري للإعلان عن تفاصيل المؤتمر الأول لتأهيل الواعظات ودورهن في خدمة الدعوة والمجتمع، اليوم الثلاثاء، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الدولة المصرية لها منابرها الإعلامية التي تخدم القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن هناك تعاون كبير بين وزارة الأوقاف والإذاعة المصرية لخدمة كتاب الله عز وجل.

الاهتمام بقراء القرآن الكريم

وأشار إلى أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بالاهتمام بقراء القرآن الكريم وخاصة فئة الشباب منهم، وفتح المجال أمام المتميزين منهم للظهور الإعلامي وفقًا للضوابط المحددة لذلك.

ولفت إلى أنه سيتم فتح الباب أمام الواعظات لاختيار 20 منهم لتقديم برامج بالإذاعة والتلفزيون عن طريق لجنة مشكلة لذلك، على أن يكون عملهن تطوعيًا.

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف دولة التلاوة المصرية الواعظات القرآن الكريم

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