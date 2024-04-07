أحمد نعينع: الشيخ الشعراوى وأحمد عمر هاشم من الدراويش الحقيقيين

كشف الدكتور الشيخ أحمد نعينع، قارئ القرآن الكريم، عن معنى مصطلح "دولة التلاوة".

وأضاف الشيخ نعينع، خلال لقائه ببرنامج "مملكة الدراويش"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن مصطلح "دولة التلاوة" ظهر مع مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الإمام الأكبر الدكتور عبدالحليم محمود كان من أكبر رموز "مملكة الدراويش".

وتابع الشيخ نعينع، أن الدكتور أحمد عمر هاشم والشيخ الشعراوي من الدراويش الحقيقيين والمتحققين الذين يسيرون على شرع الله ولهم كرامات رأيتها بنفسى– حسب قوله.