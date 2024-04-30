أكلة صيامي في أسبوع الألام.. فطير وقرص العذراء

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بحلول ثلاثاء أسبوع الألام أو بثلاثاء البصخة، وكلمة "بصخة" أو "البسخة" هي الصورة اليونانية لنفس كلمة "فصح" العبرية "بيسح " ومعناها "الاجتياز" أو العبور" وتطلق على فترة أسبوع الآلام. وقد نُقِلَت بلفظها تقريبًا أو بمعناها إلى معظم اللغات. فهي في القبطية واليونانية "بصخة "، وفي العربية "فصح"، وفي الإنجليزية "Pass-over".

أكلات أسبوع الألام

يعتمد عدد كبير من الأقباط الصائمين في أسبوع الألام، على الوجبات السريعة مثل "القرص" التي تعرف باسم قرص العذراء أو فطير العذراء، لأن عدد من الأقباط يندرون أن يصنعونها ويفرقون على الصائمين لافطارهم، وعلى الرغم من ذلك إلا أنها تعتبر وجبة سريعة عشاء سريعة بالنسبة للاقباط الذي سيصمون في تمام الساعة 12 من منتصف الليل منقطعين عن المأكل والمشرب.

مقادير قرص العذراء

تاسوني حنة لويس، من ايبارشية سوهاج، خادمة مطبخ، شرحت للدستور طريقة اعداد قرص العذراء او القرص الصيامي وقالت ان الامر يتكون من كيلو دقيق، وكوب من السكر، وكوب اخر من الزيت، وكوبين من الماء الدافئ، وقليل من الملح، وخميرة فورية، ومعلقتين من السمسم، ومعلقة من الخل، واخرى من البيكنج بودر.

طريقة تحضير قرص العدرا

وعن طريقة التحضير، فقالت ان الامر يبدا بعمل عملية نخل للدقيق، ووضع بعض الملح، ثم الزيت، ثم يضاف محلول ماء بالسكر، واخيرا توضع الخميرة الفورية، ويتم ترك الخليط بعد مزجه جيدا للاختمار لمدة ساعتين، وبعد الاختمار يتم عمل الحجم المناسب من القرص في صينية مدهونة بالزيت، وبعد وضع القرص في الصينية يتم تركها ساعة للاختمار مجددا، ثم توضع في الفرن على درجة حرارة 200، وتقدم ساخنة.

من جهة أخرى، قال البابا الراحل شنودة الثالث عن أسبوع الألام إنه أقدس أيام السنة، وأكثرها روحانية.. هو أسبوع مملوء بالذكريات المقدسة في أخطر مرحلة من مراحل الخلاص، وأهم فصل في قصة الفداء.

وقد اختارت الكنيسة لهذا الأسبوع قراءات معينة من العهدين القديم والحديث، كلها مشاعر وأحاسيس مؤثرة للغاية توضح علاقة الله بالبشر. كما اختارت له مجموعة من الألحان العميقة، ومن التأملات والتفاسير الروحية. ويسمونه أسبوع الآلام، أو أسبوع البصخة المقدس، أو الأسبوع المقدس.