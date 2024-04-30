الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس صلاة الثلاثاء من البصخة المقدسة بطنطا

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق

ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة ليلة الثلاثاء من البصخة المقدسة، وذلك بكنيسة القديسة حنة والقديس بطرس، بطنطا.

شارك في الصلاة الأب صموئيل جرحس، راعي الكنيسة، والأب برنابا فانوس، راعي كاتدرائية السيدة العذراء، بقويسنا، والأب أنجيلوس مسعود، راعي كنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع، بالمحلة الكبرى.

وألقى صاحب الأب البطريرك عظة البصخة المقدسة حول "أسباب صلب المسيح"، قائلًا: العين المغلقة لا ترى الحقيقة، كما أكد غبطته أن الإيمان ليس بالمظاهر الخارجية (وَأَمَّا أَنْتَ فَمَتَى صَلَّيْتَ فَادْخُلْ إِلَى مِخْدَعِكَ).

من جهة اخرى، تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، أقيمت فعاليات الحفل السنوي لأعضاء، وعائلات جمعية الشباب الكاثوليكي المصري، وذلك بمدرسة قلب يسوع، بشارع أحمد سعيد.

بدأ الحفل بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها القمص الدكتور أوغسطينوس موريس، مرشد الجمعية، بمشاركة الأب مينا أنور الكومبونياني، كما شارك في الاحتفال أيضًا عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، والإكليريكيين، وممثلي الأنشطة الرسولية، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وخلال الاحتفال، عرض نبذة عن الجمعية، ودورها في تكوين الشباب، ثم تم تقديم "مشروع هوس"، الذي يهتم بالتكوين الثقافي، والفني للأعضاء.

واستهدف المشروع تدريب ثلاثين شابًا وشابة على فنون التمثيل، والتصوير، والإضاءة، والرقص الإيقاعي، والتذوق الموسيقي، والكورال، بواسطة مجموعة من المتخصصين، الذين يعملون في المجال الفني.

وفي سياق متصل، تم عرض إنتاج الشباب الفيلم القصير: غرفة رقم 8، والعرض المسرحي "ليلة مرصعة بالنجوم"، بالإضافة إلى قصة الكاتب محمد السوري، من إخراج: الأستاذ مايكل مجدي، وتصميم الحركة الإيقاع: الأستاذ أحمد برعي،
موسيقى وتدريب كورال: الأستاذ شادي فرنسيس.

وفي نهاية الحفل، تم تكريم أعضاء فرقة "هوس"، والمدربين، وجميع من عاونهم في هذا المشروع.
 

إبراهيم إسحق ا بطريرك الأقباط الكاثوليك إبراهيم اسحق الأنبا إبراهيم إسحق ب الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط

مواد متعلقة

الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى البار ممنون الصانع العجائب

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى 9 شهداء من القديسين

الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القديسة كاترينا السيانية

صورة وتعليق.. تطهير الهيكل للفنان اليوناني الأسباني إل غريكو

الكنيسة تحتفل بأسبوع الآلام.. والأقباط يكتفون بالماء والملح ويمتنعون عن هذه الأمور

متى يحتفل الأقباط بعيد القيامة المجيد في 2024؟

هل هناك صوم انقطاعي في أسبوع الألام؟

الأنبا مرقس يشارك في حفل ختام أنشطة مدرسة النصر الابتدائية الخاصة ببني محمد

الأكثر قراءة

عاجل| عبدالمنعم يطلب الرحيل للدورى الألمانى وإصابة سياسية تؤجل اشتعال أزمة الشناوى وشوبير

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

الشهر القادم.. تعرف على موعد فتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعى وشروطها

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة شاب حول "طبيبة التجمع" إلى أشلاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

أطباء بلا حدود: هجوم إسرائيل على رفح كارثة لا يمكن تصورها

الإعلام العبرى: أمر باجتياح رفح الفلسطينية حال رفض حماس "صفقة التبادل"

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو