بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس صلاة الثلاثاء من البصخة المقدسة بطنطا

ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة ليلة الثلاثاء من البصخة المقدسة، وذلك بكنيسة القديسة حنة والقديس بطرس، بطنطا.

شارك في الصلاة الأب صموئيل جرحس، راعي الكنيسة، والأب برنابا فانوس، راعي كاتدرائية السيدة العذراء، بقويسنا، والأب أنجيلوس مسعود، راعي كنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع، بالمحلة الكبرى.

وألقى صاحب الأب البطريرك عظة البصخة المقدسة حول "أسباب صلب المسيح"، قائلًا: العين المغلقة لا ترى الحقيقة، كما أكد غبطته أن الإيمان ليس بالمظاهر الخارجية (وَأَمَّا أَنْتَ فَمَتَى صَلَّيْتَ فَادْخُلْ إِلَى مِخْدَعِكَ).

من جهة اخرى، تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، أقيمت فعاليات الحفل السنوي لأعضاء، وعائلات جمعية الشباب الكاثوليكي المصري، وذلك بمدرسة قلب يسوع، بشارع أحمد سعيد.

بدأ الحفل بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها القمص الدكتور أوغسطينوس موريس، مرشد الجمعية، بمشاركة الأب مينا أنور الكومبونياني، كما شارك في الاحتفال أيضًا عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، والإكليريكيين، وممثلي الأنشطة الرسولية، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وخلال الاحتفال، عرض نبذة عن الجمعية، ودورها في تكوين الشباب، ثم تم تقديم "مشروع هوس"، الذي يهتم بالتكوين الثقافي، والفني للأعضاء.

واستهدف المشروع تدريب ثلاثين شابًا وشابة على فنون التمثيل، والتصوير، والإضاءة، والرقص الإيقاعي، والتذوق الموسيقي، والكورال، بواسطة مجموعة من المتخصصين، الذين يعملون في المجال الفني.

وفي سياق متصل، تم عرض إنتاج الشباب الفيلم القصير: غرفة رقم 8، والعرض المسرحي "ليلة مرصعة بالنجوم"، بالإضافة إلى قصة الكاتب محمد السوري، من إخراج: الأستاذ مايكل مجدي، وتصميم الحركة الإيقاع: الأستاذ أحمد برعي،

موسيقى وتدريب كورال: الأستاذ شادي فرنسيس.

وفي نهاية الحفل، تم تكريم أعضاء فرقة "هوس"، والمدربين، وجميع من عاونهم في هذا المشروع.

