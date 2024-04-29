الأنبا مرقس يشارك في حفل ختام أنشطة مدرسة النصر الابتدائية الخاصة ببني محمد

شارك نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، في احتفالية ختام الأنشطة المدرسية للعام الدراسي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، التي نظمتها مدرسة النصر الابتدائية الخاصة، ببني محمد، التابعة لجمعية الصعيد للتربية والتنمية.

حضر الاحتفالية وفد كبير من القيادات الدينية، والسياسية، والتعليمية: السيد اللواء عصام العمدة، عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد حسانين بحر، مدير الإدارة التعليمية، والسيدة هويدا الطماوي، مدير التعليم الخاص، إلى جانب مشاركة السيد هاني طلعت، مدير إدارة منطقة أسيوط، بجمعية الصعيد، فضلًا عن حضور عدد من القيادات التعليمية، والتنفيذية، وأولياء أمور الأطفال المحتفى بهم.

وقدم أطفال المدرسة خلال الحفل عددًا من الفقرات الفنية، أبرزت مواهب التلاميذ، ومجهودات المعلمين، ومسئولي الأنشطة، تحت إشراف السيدة أميرة صبحي، مديرة المدرسة.



وترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، قداس أحد الشعانين، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بالبربا.

شارك في الصلاة القمص إبراهيم شفيق، وكيل المطرانية، الأب بيشوي حبيب، راعي الكنيسة، حيث تضمنت الذبيحة الإلهية مباركة أغصان السعف، والزيتون.

وفي عظته، أشار صاحب النيافة إلى عظمة هذا اليوم، الذي يظهر فيه تواضع الرب، وبساطته، ووداعته. فالمسيح خلصنا بوداعته، وبمحبته، كما دعونا إلى أن نكون ودعاء، ومتواضعين على مثاله، حتى نستمتع بهذا الأسبوع العظيم، وسر الخلاص. المسيح يحتاج إلينا، ليعلن عظمة تواضعه، ومحبته، وغفرانه لجميع البشر من خلالنا.

وعقب القداس الإلهي، أقيمت صلاة الجناز العام.