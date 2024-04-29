الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الأنبا مرقس يشارك في حفل ختام أنشطة مدرسة النصر الابتدائية الخاصة ببني محمد

الأنبا مرقس وليم
الأنبا مرقس وليم

شارك نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، في احتفالية ختام الأنشطة المدرسية للعام الدراسي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، التي نظمتها مدرسة النصر الابتدائية الخاصة، ببني محمد، التابعة لجمعية الصعيد للتربية والتنمية.

حضر الاحتفالية وفد كبير من القيادات الدينية، والسياسية، والتعليمية: السيد اللواء عصام العمدة، عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد حسانين بحر، مدير الإدارة التعليمية، والسيدة هويدا الطماوي، مدير التعليم الخاص، إلى جانب مشاركة السيد هاني طلعت، مدير إدارة منطقة أسيوط، بجمعية الصعيد، فضلًا عن حضور عدد من القيادات التعليمية، والتنفيذية، وأولياء أمور الأطفال المحتفى بهم.

وقدم أطفال المدرسة خلال الحفل عددًا من الفقرات الفنية، أبرزت مواهب التلاميذ، ومجهودات المعلمين، ومسئولي الأنشطة، تحت إشراف السيدة أميرة صبحي، مديرة المدرسة.


وترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، قداس أحد الشعانين، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بالبربا.

شارك في الصلاة القمص إبراهيم شفيق، وكيل المطرانية، الأب بيشوي حبيب، راعي الكنيسة، حيث تضمنت الذبيحة الإلهية مباركة أغصان السعف، والزيتون.

وفي عظته، أشار صاحب النيافة إلى عظمة هذا اليوم، الذي يظهر فيه تواضع الرب، وبساطته، ووداعته. فالمسيح خلصنا بوداعته، وبمحبته، كما دعونا إلى أن نكون ودعاء، ومتواضعين على مثاله، حتى نستمتع بهذا الأسبوع العظيم، وسر الخلاص. المسيح يحتاج إلينا، ليعلن عظمة تواضعه، ومحبته، وغفرانه لجميع البشر من خلالنا.  

وعقب القداس الإلهي، أقيمت صلاة الجناز العام.

أنبا بشارة جودة الأنبا بشارة جودة م الأنبا بشارة جودة - الأنبا بشارة جودة مطرات ايبارشية الانبا بشارة جودة

مواد متعلقة

مطران أبو قرقاص يترأس قداس أحد الشعانين بكنيسة السيدة العذراء بالبربا

احتفال كنائس الروم الملكيين الكاثوليك بالقاهرة بأحد الشعانين

كاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر تحتفل بأحد الشعانين

الأنبا بشارة يترأس صلاة ليلة الاثنين من البصخة المقدسة بكنيسة أم الرحمة الإلهية في منهري

البابا ثيودروس الثانى يحتفل بالشعانين فى الإسكندرية

اليوم.. المارونية تحتفل بالأحد الخامس من القيامة وتسليم عصا الرعاية لبطرس

باحث كنسي: أحد الشعانين ختام الصوم الأربعيني وبداية أسبوع الألام

اليوم.. البيزنطية تحتفل بذكرى القدّيسَين الرسولَين من السبعين ياسون وسوسيبتروس

الأكثر قراءة

"ذا أثلتيك" تكشف عن مفاجأة بشأن رحيل محمد صلاح عن ليفربول

داخل الحفل الأسطورى.. الأهرامات تضيف لمسة ملكية على زفاف الملياردير الهندى جاين (فيديو)

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

عبر جروب "الواتس آب".. نكشف عقوبات الشحات والسولية فى الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق