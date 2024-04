تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بحلول اثنين أسبوع الألام والمعروف باثنين البصخة، وكلمة "بصخة" أو "البسخة" هي الصورة اليونانية لنفس كلمة "فصح" العبرية "بيسح" ومعناها "الاجتياز" أو العبور" وتطلق على فترة أسبوع الآلام. وقد نُقِلَت بلفظها تقريبًا أو بمعناها إلى معظم اللغات. فهي في القبطية واليونانية "بصخة "، وفي العربية "فصح"، وفي الإنجليزية "Pass-over".

هل هناك صوم انقطاعي في أسبوع الألام؟

وقال الباحث الطقسي شريف برسوم إن أسبوع الألام هو أهم الأيام التي يُصام بها انقطاعيا، فالأقباط يكثفون من صومهم الانقطاعي في أسبوع الألام، حيث يبدؤون الصوم من الساعة 12 ظهرا وحتى 6 مساءً.

وقال البابا الراحل شنودة الثالث عن أسبوع الألام إنه أقدس أيام السنة، وأكثرها روحانية.. هو أسبوع مملوء بالذكريات المقدسة في أخطر مرحلة من مراحل الخلاص، وأهم فصل في قصة الفداء.

وقد اختارت الكنيسة لهذا الأسبوع قراءات معينة من العهدين القديم والحديث، كلها مشاعر وأحاسيس مؤثرة للغاية توضح علاقة الله بالبشر. كما اختارت له مجموعة من الألحان العميقة، ومن التأملات والتفاسير الروحية. ويسمونه أسبوع الآلام، أو أسبوع البصخة المقدس، أو الأسبوع المقدس.

ففي اللغة الإنجليزية يقولون عنه The Holy Week (الأسبوع المقدس)، وكل يوم فيه هو أقدس يوم بالنسبة إلى أسمه في السنة كلها. فيوم الخميس مثلًا يسمونه The Holy Thursday أي الخميس المقدس. ويوم الجمعة يسمونه The Holy Friday أي الجمعة المقدسة، وهكذا.

كان هذا الأسبوع مكرسًا كله للعبادة، يتفرغ فيه الناس من جميع أعمالهم، ويجتمعون في الكنائس طوال الوقت للصلاة والتأمل. كانوا يأخذون عطلة من أعمالهم، ليتفرغوا للرب ولتلك الذكريات المقدسة. ولا يعملون عملًا على الإطلاق سوى المواظبة على الكنيسة والسهر فيها للصلاة، والاستماع إلى الألحان العميقة والقراءات المقدسة.

ما أكثر الناس الذين يأخذون عطلة في الأعياد والأفراح، وفي قضاء مشاغلهم. ولكن ما أجمل أن نأخذ عطلة لنقضيها مع الله في الكنيسة.