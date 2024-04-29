الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رئيس جهاز حماية المستهلك يلتقى محافظ الغربية لمناقشة ضبط الأسواق

صورة الحدث
صورة الحدث

وصل إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك والوفد المرافق له، اليوم، إلى ديوان عام محافظة الغربية، وكان في استقباله د.طارق رحمي، محافظ الغربية.

يأتي ذلك في إطار زياراته الميدانية بالمحافظات لمتابعة الأسواق وأسعار السلع وجهود الحملات الرقابية خلال الفترة الحالية، ومتابعة استمرار إتاحة السلع للمواطنين، خاصة بعد التخفيضات السعرية الأخيرة.

في البداية، أعرب د.طارق رحمي عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، مثمّنًا الدور المهم والعظيم الذي يقوم به الجهاز في الفترة الأخيرة وجهوده الدائمة في الرقابة وإحكام السيطرة علي الأسواق، وكذا دوره في متابعة انخفاضات أسعار السلع بالأسواق بعد القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا في استقرار سعر الصرف للدولار وإتاحته، وكذا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية.

ووجه محافظ الغربية الشكر للقيادة السياسية والحكومة بشأن القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا، التي تسهم في ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومنع الغلاء، مؤكدًا أن هناك جهودا مكثفة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة قرار تخفيض الأسعار الخاصة بالسلع الأساسية والخبز الأفرنجي والسياحي، ومتابعة مدى الالتزام بها ميدانيا.

كما توجه محافظ الغربية بالشكر لرئيس جهاز حماية المستهلك على زيارته محافظة الغربية وجولاته الميدانية التي يقوم بها في مختلف محافظات الجمهورية وجهوده الملموسة لمتابعة الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء؛ بشأن متابعة وضبط الأسعار في الأسواق المصرية.

وأشار إلى أن محافظة الغربية بها العديد من الأسواق التجارية وحركة كبيرة للتجارة، حيث بها العديد من الأسواق والمراكز التجارية، إضافة إلى أن الغربية هى وسط الدلتا ويتردد عليها يوميا حوالي 5 ملايين مواطن من المحافظات المجاورة، وبها حركة كبيرة في التجارة الداخلية، وهو ما يتطلب تواجد جهاز حماية المستهلك، وأن المحافظة قامت بإنشاء 85 منفذا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في الـ 8 مراكز، ما أسهمت في وفرة في السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

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رئيس جهاز حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك محافظة الغربية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الغربية أسعار السلع

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