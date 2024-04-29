الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

متى يحتفل الأقباط بعيد القيامة المجيد في 2024؟

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بحلول أسبوع الآلام والمعروف باثنين البصخة وكلمة "بصخة" أو "البسخة" هي الصورة اليونانية لنفس كلمة "فصح" العبرية "بيسح " ومعناها "الاجتياز" أو العبور" وتطلق على فترة أسبوع الآلام. وقد نُقِلَت بلفظها تقريبًا أو بمعناها إلى معظم اللغات فهي في القبطية واليونانية "بصخة"، وفي العربية "فصح" وفي الإنجليزية "Pass-over".

متي يحتفل الاقباط بعيد القيامة المجيد؟

ويحتفل الاقباط بعيد القيامة المجيد، في يوم الاحد المقبل الموافق 5 من شهر مايو 2024، ويقول المرتل مينا منير عن طقس رفع البخور مساء أحد القيامة انه يرفع الكاهن البخور كالمعتاد ويصلي الشمامسة أرباع الناقوس كالآتي: الربع الأول "آبخرستوس بنوتي"، والثاني: "شيري تيف أناستاسيس" والثالث:"آنون خا ني لاؤس" والرابع:"أوأون أوهلبيس" والخامس: "شيري ني ماريا تي إتشرومبي"، والسادس: "ماريا خين أو شيري" والسابع: "شيري ميخائيل". ثم يكمل كما في أيام الفرح. ثم تقال أوشية الراقدين وذوكصولوجيات عيد القيامة ثم إفنوتي ناي نان وكيرياليسون باللحن الكبير ولحن "كاطا ني خورس".

تعمل دورة القيامة تذكارًا لظهور السيد المسيح لتلاميذه في عشية ذلك اليوم وهم مجتمعون في العلية والأبواب مغلقة.

تقال الثلاث تقديسات بلحن الفرح وفي كل مرة يقولون "أو آناستاسي اكتون نكرون آليسون إيماس" ثم أوشية الإنجيل ويطرح المزمور بلحن الفرح ويقال مرد المزمور ثم الإنجيل ومرد الإنجيل فالختام.

والقمص إشعياء عبد السيد فرج، في كتاب طقس الأعياد السيدية الكبرى والصغرى انه تحتفل الكنيسة بهذا العيد تذكارًا لقيامة المسيح من بين الأموات بمجد عظيم لأجل تبريرنا وتخص بنيها على شكر الله الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا لرجاء حيّ بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السموات لأجلنا... ويرجع وضع هذا العيد في الكنيسة إلى الرسل أنفسهم بدليل أمر الرسول للمؤمنين بقوله (إن فصحنا أيضًا المسيح ذبح لأجلنا إذا لنعيد بفطير الإخلاص والحق)  والكنيسة تمارس وتحتفل به من العصر الرسولي.

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