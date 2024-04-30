سيوة.. أرض المليون نخلة
فى قلب الصحراء الغربية تتخفى واحة سيوة عن الأنظار كأنها عروس حسناء تتمنّع دلالًا وخجلًا، ومن يرغب فى رؤية حسنها، عليه أن يجتهد ويقطع المسافات الطويلة ليتأمل روعتها وجمالها.
وتحتل «سيوة» مكانة كبيرة على خريطة السياحة العالمية، كونها مدينة خالية من التلوث وصديقة للبيئة، فى ظل احتوائها على نحو مليون نخلة والآلاف من أشجار الزيتون.
كما تضم العديد من الأماكن السياحية الأثرية، التى تعود لعصور تاريخية مختلفة، منها: الرومانية واليونانية والفرعونية، ولكن أهم ما يميزها عن غيرها هو احتفاظها بالطابع والطراز البيئى القديم، الذى كان يعيش فيه سكان سيوة القديمة، وهى مبانٍ مبنية بمزيج من الملح والطين والرمل، مع استخدام جذوع وجريد النخل فى إنشاء الأسقف.
وتعد قلعة شالى الأثرية من أهم المزارات السياحية الجاذبة للسياح فى سيوة، ثم جبل الموتى الذى توجد به مومياوات تعود إلى العصر الفرعونى، ومعبد آمون وقاعدة تتويج الإسكندر الإكبر وجبل الدكرور، وعين كليوباترا ومتحف البيت السيوى.
واحتلت أيضًا مكانة كبيرة فى السياحة العلاجية، لوجود عيون المياه الطبيعية الساخنة والكبريتية وبحيرات الملح بها، التى تشفى العديد من الأمراض، كما أثبتت الدراسات والأبحاث أن الرمال الموجودة بجبل الدكرور تحوى إشعاعات تساعد فى علاج مرض الروماتيزم وشلل الأطفال والصدفية والجهاز الهضمى، لذلك يحرص عدد كبير من السائحين العرب والأجانب، وكذلك المصريون، على الاستشفاء فى رمالها خلال شهرى يوليو وأغسطس من كل عام.
كما تتميز بروعة أنشطة السفارى، إذ يخوض السائحون مغامرات لعبور بحر الرمال العظيم فى عمق الصحراء الغربية، ومشاهدة شروق الشمس والاستمتاع بأجمل المناظر الطبيعية فى المحمية.
كما يصنف الملح الصخرى السيوى الأول عالميًا من حيث النقاء، ويتم إنتاج كميات كبيرة منه على مساحة أكثر من ٤٧ ألف فدان تقريبًا، تتوزع فى ٤ بحيرات كانت قديمًا بحيرات للصرف الزراعى فقط، قبل أن تتحول إلى كنز يحوى ملايين الأطنان من الملح الصخرى البلورى.
واستغل المبدعون من أهالى سيوة هذا الملح الغنى بالمقومات الطبيعية فى تصنيع أجمل التحف والهدايا مثل: الأباجورات التى تضىء غرف النوم، لتحقق الراحة النفسية التى تمت إضافة ألوان جمالية عليها، إضافة إلى بعض الصابون الذى يذوب داخل أحواض الاستحمام ليكون علاجًا للجلد ويحقق الاسترخاء والراحة، بالإضافة إلى بعض المصنوعات الملحية التى يتم وضع القدم فيها كجلسات لعلاج التوتر.