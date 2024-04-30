الثلاثاء 30 أبريل 2024
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لتجنب انقطاع الخدمة.. الاستعلام عن فاتورة الغاز ناتجاس

فاتورة الغاز
فاتورة الغاز

يسدد أصحاب عدادات الغاز الطبيعية القديمة فاتورة الغاز شهريًا بعد حساب قيمة الاستهلاك الشهري لصاحب العداد، على عكس العدادات الجديدة مسبقة الدفع، والتي يتم شحنها بمبلغ مالي يحصل مقابله الشخص على الغاز الطبيعي. 

وتوفر شركة ناتجاس الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي، تسهيلًا على المواطنين في الحصول على الخدمة، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز ناتجاس. 

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد

توفر شركة بتروتريد لعملائها العديد من الطرق لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي، وذلك تسهيلًا عليهم وتوفيرًا للوقت والجهد. فيمكنك الدخول إلى موقع شركة بتروتريد الإلكتروني. 

قم بإنشاء حساب على الموقع، أو سجل الدخول لحسابك الحالي، واختر "خدمات العملاء" من القائمة الرئيسية، اضغط على "إدخال قراءة عداد الغاز"، أدخل رقم العداد ورقم الحساب وقراءة العداد.

ويستطيع المواطنون تسجيل قراءة عداد الغاز بداية من يوم 1 في الشهر حتى يوم 27 من ذات الشهر، ولابد من تسديد فاتورة الغاز بصفة شهرية تجنبًا لانقطاع الخدمة. 

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024

دليلك الشامل للاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي عبر بتروتريد

الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم

توفر شركة ناتجاس لعملائها الاستعلام عن فاتورة الغاز ناتجاس من خلال الخطوات التالية: 

1.  الدخول إلى موقع ناتجاس

2. قم بإنشاء حساب على الموقع، أو سجل الدخول لحسابك الحالي.

3. اضغط على "خدمات العملاء".

4. اختر "استعلام عن الفاتورة".

5. أدخل  اسم المحافظة  - منطقة  - قطاع – بلوك – عمارة - شقة

6. اضغط على "عرض".

ويمكن لاصحاب عداد الغاز القديمة الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال شركة بتروريد بالدخول إلى موقعها الرسمي، ثم قم  بكتابة البيانات المطلوبة وهي: «  فرعي- شقة- عمارة- بلوك- قطاع- يومية- منطقة-محافظة ». 

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال تطبيق بتروتريد للهواتف الذكية، او من خلال الاتصال بالخط الساخن  17169. 

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رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر إبريل 2024 وتسجيل قراءة العداد

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تعرف على كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز وتسجيل القراءات في بتروتريد

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رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر إبريل 2024 وتسجيل قراءة العداد

تعرف على كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز وتسجيل القراءات في بتروتريد

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