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الدين لله

جامعة الأزهر تعلن افتتاح أول مركز لتعليم اللغة العربية في أندونيسيا.. قريبًا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور جمال الدين جومبا، رئيس جامعة حسن الدين بإندونيسيا، والوفد المرافق له، في حضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار فضيلة الإمام الأكبر لشئون الوافدين، وعدد من عمداء كليات الجامعة.

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وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور سلامة داود، بزيارة رئيس جامعة حسن الدين والوفد المرافق له، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء، واعتزاره بآلاف الطلاب الإندونيسين من خريجي جامعة الأزهر وعلى رأسهم سفير إندونيسيا بالقاهرة.

واستهدف اللقاء مناقشة سبل التعاون العلمي المشترك بين جامعة الأزهر وجامعة حسن الدين في جميع التخصصات العلمية والبحثية، واستعراض أوجه الإفادة التي تحققها الجامعتان في خدمة المجتمع في مجالات: الطب والصيدلة والهندسة والزراعة وغيرها، وتبادل الخبرات فيما يخص تلك التخصصات.

وأعرب رئيس جامعة حسن الدين عن شكره للدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر؛ لحفاوة الاستقبال وكرم الضِّيافة، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك بين الجامعتين الذي يبدأ قريبًا بافتتاح مركز لتعليم اللغة العربية بجامعة حسن الدين بأندونيسيا، مشيرًا إلى أن اللقاء المقبل مع الدكتور سلامة داود سيكون في الافتتاح الرسمي للمركز.

وبدوره أكد رئيس جامعة الأزهر أهمية خطوة إنشاء مركز تعليم اللغة العربية، واصفًا ذلك بالخطوة المهمة التي تأخرت كثيرًا بالنسبة إلى دولة يَدِينُ معظم سكانها بالإسلام؛ حيث يعد تعلم اللغة العربية أمرًا مهمًّا في معرفة علوم الإسلام والتعبد وأداء الشعائر، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر لن تتوانى في تقديم الدعم للمركز من إيفاد للأساتذة، وتقديم المناهج والمقررات الدراسية، لافتًا إلى أن جامعة حسن الدين تعد الجامعة رقم ٢١ التي تبرم اتفاقات شراكة مع جامعة الأزهر.

وفي سياق متصل، استعرض الدكتور محمود صديق والدكتور محمد الشربيني، نائبا رئيس الجامعة، عددَ الطلاب الإندونيسين الملتحقين بالجامعة في المراحل التعليمية المختلفة، والذي تجاوز ١٣ ألف طالب وطالبة.

الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر رئيس جامعة حسن الدين بإندونيسيا الدكتور محمود صديق رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مستشار فضيلة الإمام الأكبر

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