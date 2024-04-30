الثلاثاء 30 أبريل 2024
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اقتصاد

مديرة مركز تدريب التجارة الخارجية تتسلم جائزة "المساهمة المتميزة"

جريدة الدستور

تسلمت د.ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية جائزة "المساهمة المتميزة" في تنمية وتطوير التجارة بين الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي لعام 2024، الممنوحة من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي وذلك كأفضل مشروع لعام 2024 لإسهاماته المتميزة.

وقالت المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية إن هذا التكريم يأتي تقديرًا لدور المركز في تطوير مهارات العاملين في مجال الصادرات وتأهيلهم للنفاذ لأسواق جديدة وذلك في إطار توجيهات أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، حيث قام المركز بتدريب مئات من المصدرين ورواد الأعمال، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية بالوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات.

أشارت كامل إلى أن هذه الجائزة تمثل تقديرا لدور المركز فى رفع مهارات وبناء القدرات لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال، وحافزًا لتشجيع المزيد من الابتكار والتميز.

مركز تدريب التجارة الخارجية المساهمة المتميزة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مجموعة البنك الإسلامي وزير التجارة والصناعة أعضاء منظمة التعاون الإسلامي

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مركز تدريب التجارة الخارجية يفوز بجائزة "المساهمة المتميزة" فى تنمية التجارة

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