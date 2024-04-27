مركز تدريب التجارة الخارجية يفوز بجائزة "المساهمة المتميزة" فى تنمية التجارة

فاز مركز تدريب التجارة الخارجية بجائزة "المساهمة المتميزة" في تنمية وتطوير التجارة بين الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي لعام 2024، والتي تمنحها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي، وذلك كأفضل مشروع لعام 2024 لإسهاماته المتميزة، حيث تُمنح هذه الجوائز سنويًا لتكريم الهيئات والمؤسسات صاحبة الإنجازات الاستثنائية التي تتعاون مع البنك وكذا الابتكارات الرائدة والمبادرات المؤثرة.

وأوضحت الدكتورة ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية، أن هذا التكريم يأتي تقديرًا لدور المركز في المساهمة في تعزيز العلاقات التجارية بين الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة وتحقيقًا لاستراتيجية الوزارة، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات بدعم من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مثل مشروع "التدريب خطوة نحو التصدير" STEP.

وأشارت كامل إلى أن العام الجاري شهد تحديد 6 فئات من الجوائز تمنح لعدد من الترشيحات لعدة دول، وقد جاء المرشحون هذا العام من كل من المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا وتونس وأوزبكستان وكازاخستان وبنجلاديش.

وأضافت أن هذه الجائزة تعد تكريمًا دوليًا بارزًا من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة كأحد أهم شركاء المركز الاستراتيجيين في طريقه نحو التميز.