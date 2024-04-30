الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

المتحدث باسم الجيش السودانى: قواتنا تحرز تقدمًا فى كل المحاور

الجيش السوداني
الجيش السوداني

قال المتحدث باسم الجيش السوداني، الثلاثاء، إن قواتنا تحرز تقدمًا في كل المحاور. 

وأضاف في بيان عبر الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الجيش السودانى أحرز تقدمًا في كل المحاور وهى مستمرة في الأداء الوطني حتى يستعيد الوطن عافيته وتعود الطمأنينة والأمن لكل ربوع بلادنا الغالية.

تابع أن ملحمة الكرامة هى لوحة وطنية تشكلها جهود وعرق ودماء كافة أبناء السودان الخُلص في القوات النظامية بجانب رفقاء السلاح والمصير في القوة المشتركة من حركات الكفاح المسلح وهي مكون أصيل بكل متحركاتنا في كافة المحاور بجانب المستنفرين والجميع يبذل الغالي والنفيس في سبيل دحر المرتزقة ومتمردي ميليشيا آل دقلو الإرهابية.

كل ساعتين يموت طفل في السودان

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ومع وجود 10.7 مليون شخص نازح بالفعل، يعاني السودان من أكبر أزمة لاجئين أطفال في العالم، كما أن عدد القتلى غير معروف لأن النظام الطبي في البلاد ينهار. 

وفي أحد مخيمات النازحين في دارفور، يموت طفل كل ساعتين، وقد تم تخفيض عمليات التحصين بشكل كبير، ما أدى إلى تعرض العديد من المناطق لأوبئة جديدة، كما انهار النظام المدرسي، في حين أن عمليات الاختطاف والاستعباد الجنسي آخذة في الارتفاع ويتم تدمير العاصمة الخرطوم قطعة تلو الأخرى، ويتصاعد الاضطهاد الديني.

ويقول الخبراء إن هذه الأزمة أصبحت أسوأ أزمة جوع في العالم منذ عقود، حيث يواجه سبعة ملايين شخص احتمال حدوث مجاعة جماعية بحلول يونيو، قد تكون المعاناة بعيدة عن الكاميرا الآن، لكنها لن تمر في غضون أشهر قليلة عندما يتضور الأطفال جوعًا بشكل جماعي.

في 15 سبتمبر من العام الماضي، وبينما كان مقاتلو ميليشيا الدعم السريع يندفعون لمهاجمة مواقع القوات المسلحة السودانية في الخرطوم، فوجئوا بصوت دوارات خفيفة يتبعها انفجار إطارات سياراتهم، ما أدى إلى توقفها على الفور. 

ويعتمد الجيش السوداني بشكل كبير على قواته الجوية منذ اندلاع العمليات العسكرية للدفاع عن العاصمة، وقد تم تحقيق ذلك من خلال مهام دعم القوات البرية التي نفذتها الطائرات المقاتلة مثل MiG-29، والقاذفات مثل Su-25، والمروحيات الهجومية مثل Mi-24 من وادي سيدنا.

الجيش السوداني السودان الدعم السريع المحاور تقدما

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