الاتحاد الأفريقي وإيجاد: المواجهات بين الجيش والدعم السريع بدارفور وكردفان تهدد المدنيين

قال الاتحاد الأفريقي ومنظمة الهيئة الحكومية للتنمية (الايجاد)، الاثنين، إن المواجهات بين الجيش السوداني وميليسشا الدعم السريع بدارفور وكردفان تهدد المدنيين.

وأضاف بيان الاتحاد الافريقي والايجاد أن التطور المأساوي للوضع العسكري والإنساني في السودان يثير قلقا عميقا لدى الفريق الرفيع المستوى المشترك بين الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية.

تهديدا حقيقيا لأمن السكان المدنيين

ويشكل تصاعد المواجهات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مناطق الفاشر في شمال دارفور وكردفان في بابنوسة تهديداً حقيقياً لأمن السكان المدنيين في هاتين المنطقتين. المحلية كما هو الحال في أماكن أخرى في السودان.

أشار البيان إلى أن الهجمات التي تشنها ميليشا الدعم السريع على مدينة الفاشر، حيث تؤوي المخيمات آلاف النازحين، تنطوي على خطر سقوط أعداد كبيرة من القتلى بين المدنيين، وانتهاك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

لهذا السبب، ينضم الفريق الرفيع المستوى المشترك بين الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في إطلاق نداءات قوية إلى الميليشات لوضع حد فوري للأعمال العدائية بينهم والانخراط في البحث عن حل سلمي لخلافاتهم.

وأكد اللجنة الرفيعة المستوى المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية بقوة اقتناعها بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة، وأنه كلما طال أمد هذه الحرب، زاد خطر التفتت وتآكل وحدة السودان وسيادته.

ومن أجل حل النزاع، هناك حاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، يليه وقف الأعمال العدائية، والتزام إنساني، وحماية عاجلة للمدنيين، والتزام إقليمي ودولي، واستئناف عملية سياسية شاملة تكون مقبولة للجميع. الشعب السوداني.

وتعمل اللجنة الرفيعة المستوى المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية بنشاط، في إطار ولايتها، للمساهمة في حل هذه الأزمة وبالتالي تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والسلام.

من جانب فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالسودان، سعينا إلى تنفيذ ولايتنا من خلال القيام بثلاث مهام رئيسية: الدبلوماسية المكوكية في المنطقة للقاء القادة الإقليميين وهنا التقينا بالجنرال البرهان ومع الرؤساء. جيبوتي وأوغندا وجنوب السودان ووزراء خارجية جيبوتي ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان. وفي القاهرة، أجرينا مشاورات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية. لقد التقينا أيضًا بممثلي زعيم قوات الدعم السريع، إضافة إلى ذلك، عُقدت اجتماعات مع أصحاب المصلحة المدنيين السودانيين لحشدهم من أجل حوار سياسي سوداني شامل.

لقد عملنا على تنسيق جهودنا مع جهود الجهات الفاعلة الدولية الأخرى.

في هذا الصدد، أكدنا على الحاجة إلى حشد دعم القادة الإقليميين وكذلك المنظمات الإقليمية وتعبئة أصحاب المصلحة المدنيين السودانيين من أجل عملية سياسية شاملة من المقرر عقدها في الأسابيع المقبلة على أن يتم التخطيط لها على مرحلتين. مرحلة التخطيط والمرحلة الرئيسية. وستحدد نتيجة مرحلة التخطيط جدول أعمال مرحلة الحوار السياسي الرئيسية وتوقيتها.