الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

روسيا: مجلس السيادة هو الممثل الشرعى للشعب السودانى فى التعامل الدولى

مالك عقار وبوجدانوف
مالك عقار وبوجدانوف

أكد المبعوث الروسي الخاص للشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، اليوم، أن روسيا تتعامل مع مجلس السيادة الانتقالي والحكومة السودانية في بورتسودان بوصفها الممثل الشرعي للشعب السوداني في التعامل الدولي.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم من قبل نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي  مالك عقار اير ببورتسودان، وذلك وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي عبر صفحته على موقع فيسبوك.

وشدد مالك عقار على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين السودان وروسيا في المنابر الدولية خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وقدم مالك عقار لبوغدانوف تنويرا كاملا حول الأوضاع في السودان والتطورات على الأرض والأزمة الراهنة وتأثيرها على المحيط الاقليمي والدولي.

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة أن دور روسيا وتحركاتها في أفريقيا والشرق الاوسط وعلاقاتها  الواسعة مع الدول والقادة يمكنها من التشاور مع كافة الأطراف حول  المبادرات القائمة ابتداء من جدة مرورا بالايقاد وتوضيح عدم نجاحها في حل الأزمة الراهنة. 

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سفارة روسيا تباشر أعمالها بصورة طبيعة من بورتسودان

من جانبه، أكد المبعوث الروسي الخاص للشرق الأوسط وإفريقيا في تصريح صحفي متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وتاريخها المتجذر والتعاون المشترك في مختلف المجالات مؤمنا على ضرورة ترقية وتطوير هذه العلاقات والدفع بها إلى آفاق ارحب.


وأشار المبعوث الروسي إلى أن سفارة روسيا تباشر أعمالها بصورة طبيعة عبر سفيرها  من بورتسودان وبالمقابل يباشر السفير السوداني بموسكو أعماله.


وأكد بوغدانوف أهمية هذا اللقاء لتعزيز التشاور والتعاون المشترك بين البلدين وتطوير أوجه التعاون المشترك، خاصة أن نائب رئيس مجلس السيادة شارك في قمتين في روسيا ممثلا للسودان والتقى القيادات الروسية للدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين. 


من جهته، أوضح السفير حسين الأمين الفاضل نائب وكيل وزارة الخارجية بالإنابة  في تصريح صحفي أن اللقاء ناقش أهمية التشاور مع الدول الشقيقة  في مجلس التعاون الخليجي بصفة خاصة والدول العربية، لإيجاد مخرج  وحلول تحفظ للشعب السوداني كرامته وتسهم في الاستقرار والسلم في السودان.

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