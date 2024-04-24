سياسى سودانى يكشف لـ"الدستور" آخر تطورات الأوضاع فى السودان

قال الباحث السياسي السوداني محمد آلياس، بشأن آخر تطورات الأحداث في السودان واستمرار الحرب مع دخول عامها الثاني على التوالي، إن المفاوضات ستنطلق في المنامة ولجنة التحضيرية بين الجيش السوداني وميلشيا الدعم السريع، فضلا عن وفد التفاوض الذي سيتجه خلال الشهر القادم إلى المنامة، لاستئناف المفاوضات الذي يسمى العودة إلى منبر جدة.

وأوضح “آلياس”، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مفاوضات منبر جدة سيتبعه منبر تفاوضي آخر في المنامة لوضع النقاط الأساسية في الاتفاق في منبر جدة.

الوضع الميداني في السوداني

وأشار آلياس إلى أن آخر التطورات في السودان الآن أحداث مستمرة بين الجيش والدعم السريع، كما أن الاشتباكات في عدد من المناطق في ولايات السودان مختلفة، كما أن اتساع دائرة القتال في عدد من المناطق والولايات مع ظهور الأحداث اليوم واليمن الماضية بظهور المسيرات في عدد من الولايات خاصة القطاريف، وفي عطب قبل من قبلها عتبرة، واليوم في مدينة شندي الجيش قال أنه اسقط أربعة مسيرات.

وقال آلياس، إن المفاوضات ستبدأ لكن هناك إرهاصات كثيرة حول عدم جدية الطرفين في التواصل لاتفاق، خاصة مع اتفاق دائرة الموريتال والمعارك في عدد من الولايات والمناطق، مع استمرار الحصار لعدد من الولايات التي يستولي عليها الدعم السويع في عدد من الولايات، كما ان الوضع اليساري حاليا هناك أزمة حادة أه للدواء والغزاء في عدد من المناطق والولايات المحاصرة بس بعدم عدم دخول هذه القاسية والمساعدات الإنسانية إلى تلك الولايات.

وفي السياق ذاته، نفت حكومة ولاية نهر النيل الاتهامات الموجهة لها بإجلاء النازحين قسراً من المدارس.

وشدد المسؤولون على أنه سيتم إنشاء ملاجئ بديلة مناسبة قبل نقل السكان لضمان الانتقال السلس.

وظهرت المخاوف بعد تداول تقارير حول تخطيط السلطات لإخراج العائلات النازحة من المدارس لإعادة فتحها للفصل الثاني من العام الدراسي 2023-2024.

وبحسب الإحصائيات التي حصلت عليها {سودان تربيون}، تدير الولاية حاليا 288 مركز إيواء للنازحين، منها 95 تقع في المدارس في جميع أنحاء مدينة عطبرة.

كما تعمل هذه المدارس بمثابة مراكز إيواء للنازحين المقيمين في 52 جمعية و4 أندية رياضية.