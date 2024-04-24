الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

سياسى سودانى يكشف لـ"الدستور" آخر تطورات الأوضاع فى السودان

السودان
السودان

قال الباحث السياسي السوداني محمد آلياس، بشأن آخر تطورات الأحداث في السودان واستمرار الحرب مع دخول عامها الثاني على التوالي، إن المفاوضات ستنطلق في المنامة ولجنة التحضيرية بين الجيش السوداني وميلشيا الدعم السريع، فضلا عن وفد التفاوض الذي سيتجه خلال الشهر القادم إلى المنامة، لاستئناف المفاوضات الذي يسمى العودة إلى منبر جدة. 

وأوضح “آلياس”، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مفاوضات منبر جدة سيتبعه منبر تفاوضي آخر في المنامة لوضع النقاط الأساسية في الاتفاق في منبر جدة. 

الوضع الميداني في السوداني 

txt

باحث سياسى يوضح الجهود المصرية منذ بداية الأزمة فى السودان

 

وأشار آلياس إلى أن آخر التطورات في السودان الآن أحداث مستمرة بين الجيش والدعم السريع، كما أن الاشتباكات في عدد من المناطق في ولايات السودان مختلفة، كما أن اتساع دائرة القتال في عدد من المناطق والولايات مع ظهور الأحداث اليوم واليمن الماضية بظهور المسيرات في عدد من الولايات خاصة القطاريف، وفي عطب قبل من قبلها عتبرة، واليوم في مدينة شندي الجيش قال أنه اسقط أربعة مسيرات. 

وقال آلياس، إن المفاوضات ستبدأ لكن هناك إرهاصات كثيرة حول عدم جدية الطرفين في التواصل لاتفاق، خاصة مع اتفاق دائرة الموريتال والمعارك في عدد من الولايات والمناطق، مع استمرار الحصار لعدد من الولايات التي يستولي عليها الدعم السويع في عدد من الولايات، كما ان  الوضع اليساري حاليا هناك  أزمة حادة أه للدواء والغزاء في عدد من المناطق والولايات المحاصرة بس بعدم عدم دخول هذه القاسية والمساعدات الإنسانية إلى تلك الولايات.

وفي السياق ذاته، نفت حكومة ولاية نهر النيل الاتهامات الموجهة لها بإجلاء النازحين قسراً من المدارس.

وشدد المسؤولون على أنه سيتم إنشاء ملاجئ بديلة مناسبة قبل نقل السكان لضمان الانتقال السلس.

وظهرت المخاوف بعد تداول تقارير حول تخطيط السلطات لإخراج العائلات النازحة من المدارس لإعادة فتحها للفصل الثاني من العام الدراسي 2023-2024.

وبحسب الإحصائيات التي حصلت عليها {سودان تربيون}، تدير الولاية حاليا 288 مركز إيواء للنازحين، منها 95 تقع في المدارس في جميع أنحاء مدينة عطبرة.

كما تعمل هذه المدارس بمثابة مراكز إيواء للنازحين المقيمين في 52 جمعية و4 أندية رياضية.

السودان تطورات الأحداث الحرب المفاوضات منبر جدة

الأكثر قراءة

التوصل لمكان اختفاء فتاة تركت منزل أهليتها فى حلوان

"الدستور" تتبنى تنظيم حملة مقاطعة للقضاء على ارتفاع الأسعار

عاجل.. حملة مقاطعة الأسماك تصل القاهرة.. ومواطنون: يجب تعميمها

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

أبرز 10 معلومات عن مشروعات الغاز فى سيناء ومدن القناة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

صور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك