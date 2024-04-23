الثلاثاء 23 أبريل 2024
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مصر

20 محطة مياه شرب جديدة وسدود حصاد مياه الأمطار.. مصر تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة فى جنوب السودان

الدكتور هانى سويلم
الدكتور هانى سويلم

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف مجالات التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل، خاصة دولة جنوب السودان. 

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف سير العمل في المشروعات التنموية المختلفة التي تنفذها مصر في دولة جنوب السودان مثل “محطات مياه الشرب - سدود حصاد مياه الأمطار - تطوير محطات القياس - إنشاء المراسى النهرية - أعمال تطهيرات الحشائش بالمجارى المائية وغيرها”، ومراجعة موقف الأعمال المنفذة بكل مشروع ونسب الإنجازات المحققة، كما تمت مناقشة البرنامج الزمنى المقترح لافتتاح عدد من المشروعات التى تم الانتهاء منها بدول حوض النيل التي تم تنفيذها لخدمة المواطنين بتلك الدول، بالإضافة لتدشين عدد من المشروعات التى سيتم البدء بها قريبًا.

وصرح الدكتور سويلم بأن المشروعات التى تنفذها الوزارة بدول حوض النيل تهدف لتحسين مستوى معيشة المجتمعات بهذه الدول، وذلك فى ضوء العلاقات الأخوية التى تربط مصر بدول القارة الإفريقية بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص.

إنشاء ٢٠ محطة مياه شرب جوفية

واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع موقف المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها بدولة جنوب السودان، حيث تم نهو إنشاء (٢٠) محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية، وإنشاء (٢) مرسي نهرى لخدمة الملاحة النهرية، وتأهيل (٣) محطات قياس للمناسيب والتصرفات، وإنشاء (٢) محطة قياس جديدة على بحر الجبل مزودة بمحطة مياه شرب لخدمة المواطنين فى منجلا ونيمولى، وإنشاء معمل مركزي لتحليل نوعيه المياه بمدينة جوبا، ومحطة رفع طلمبات بمدينة واو بولاية غرب بحر الغزال.

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كما تم تدشين مشروع إنشاء (٨) محطات مياه شرب جوفية التى يتم العمل على تنفيذ (٣) محطات منها حاليا بنسبة تنفيذ ٧٢%، كما تم بدء العمل بـ(٢) محطة بمقاطعة يورو في مارس ٢٠٢٤، وسيبدأ العمل فى المحطات الثلاث الباقية فى شهر يونيو ٢٠٢٤، كما يجرى العمل على تنفيذ محطة قياس للمناسيب والتصرفات بمدينة بور بولاية جونجلي بنسبة تنفيذ ٨٥% حتى الآن، ومشروع لإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بنسبة تنفيذ ٦٥% حتي تاريخه.

كما يجرى الإعداد لتنفيذ مشروع الحد من مخاطر الفيضان ببحر الجبل، كما يجرى تجهيز مركز التنبؤ بالفيضان بدولة جنوب السودان واتخاذ إجراءات توريد الأجهزة والمهمات المطلوبة للمركز.

قياس للمناسيب والتصرفات محطات مياه شرب جوفية يورو بور بولاية جونجلي سدود حصاد مياه الأمطار الحد من مخاطر الفيضان جنوب السودان

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