الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

السودان: كواليس لقاء البرهان والأمين العام لمنظمة البحيرات العظمى

البرهان
البرهان

التقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمكتبه اليوم الأمين العام لمنظمة البحيرات العظمى السفير جون صوميل كاهولو، بحضور وزير الخارجية المكلف حسين عوض علي.

وأعرب رئيس مجلس السيادة عن شكر السودان وتقديره لجهود المنظمة ووقوفها إلى جانب السودان، وشدد علي ضرورة أن تعكس المنظمة وغيرها من المنظمات حقيقة الأوضاع في السودان دون تحريف.

قدرة القوات المسلحة على دحر وتمرد في السودان 

وأكد قدرة القوات المسلحة على دحر التمرد وطرده من  كل شبر في السودان وبإرادة الشعب السوداني الذي أكد انحيازه التام لصالح جيشه الوطني.

من جانبه، أبدى أمين منظمة البحيرات العظمى في تصريحات اليوم، “رغبة المنظمة في المساهمة في حل الأزمة السودانية والعمل على وقف الحرب التي تسببت في دمار السودان”. 

كما وعد بتبني المنظمة لرؤية السودان في المرحلة القادمة وعكسها في بوضوح في كافة المنابر الدولية دون تزييف  للحقائق، وأوضح وزير الخارجية المكلف حسين عوض أن اللقاء يأتي في إطار سعي المنظمة للتواصل مع قادة الدول الأفريقية وحل الازمات. 

ولفت الي أن المنظمة أصدرت بياناً وأضحاً أدانت فيه إنتهاكات مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة ووصفها بأنها جماعة خارجة عن القانون .

في السياق، نفت القوات المسلحة السودانية، مساء أمس ما تداولته بعض المواقع الإخبارية احتجاز مصر سفينة شحن متجهة إلى السودان، حسبما افادت وسائل اعلام محلية. 

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، في بيان لها مساء امس: "جاءت ببعض المواقع الإخبارية والوسائط معلومات مضللة تفيد باحتجاز جمهورية مصر العربية الشقيقة سفينة شحن متجهة إلى جمهورية السودان".

وأوضحت القوات المسلحة السودانية أن هذه المعلومات مضللة وغير صحيحة وأن جمهورية مصر العربية لم تحتجز أي سفينة متوجهة إلى السودان.

السودان البرهان الجيش السودني القوات المسلحة الدعم السريع الامين العام لمنظمة البحيرات العظمى

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