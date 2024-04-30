الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تعرف على غيابات بيراميدز أمام إنبي في الدوري

بيراميدز
بيراميدز

يفتقد فريق نادي بيراميدز لعدد كبير من اللاعبين في مواجهة إنبي بالدوري، بسبب الإصابة والإيقاف.

ويحل بيراميدز ضيفا على انبي في السابعة من مساء الأربعاء على استاد بتروسبورت في إطار الجولة ٢٠ من بطولة الدوري.

ويفتقد الفريق لجهود الثلاثي رمضان صبحي وكريم حافظ وفخري لاكاي عن المباراة بسبب الإيقاف، حيث حصل الأول على طرد مباشر فيما حصل الثنائي الآخر على بطاقة صفراء ثالثة خلال لقاء البنك الأهلي الأخير.

كما يفتقد الفريق لجهود ثلاثة لاعبين آخرين بسبب الإصابة وهم:

محمود زلاكة والذي يعاني من مزق في عضلة السمانة ويتم تجيزه حاليا مع الجهاز الطبي.

علي جبر ويعاني من آلام في منطقة الحوض منذ فترة ويتم تجهيزه ببرنامج تأهيلي مكثف.

إسلام عيسى ويعاني من خلع في الإصبع الأكبر بالقدم اليسرى، وحصل على راحة لحين التعافي وبدء برنامج التأهيل.

قائمة بيراميدز في مواجهة انبي

من جانب آخر، أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز قائمة مباراة انبي في إطار لقاءات الدوري الممتاز والمحدد موعدها غداً الاربعاء .خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي  - بلاتي توريه - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود صابر - يوسف أسامة  

ويحل بيراميدز ضيفا على انبي في السابعة من مساء الأربعاء على استاد بتروسبورت في إطار الجولة ٢٠ من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

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