الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

غياب رمضان صبحي.. قائمة بيراميدز أمام إنبي بدورى نايل

بيراميدز
بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة الفريق الذي يخوض به مواجهة انبي ضمن مواجهات دوري نايل.

ويحل بيراميدز ضيفا على انبي في السابعة من مساء غدٍ الأربعاء، على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة العشرين من بطولة دوري نايل.

تشكيل بيراميدز 

وضمت القائمة كل من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد فتحي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي  - بلاتي توريه - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود صابر - يوسف أسامة  

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

ويفقد فريق نادي بيراميدز جهود الثلاثي رمضان صبحي وفخري لاكاي وكريم حافظ، خلال مباراة انبي في الجولة المقبلة من الدوري الممتاز.

ويغيب رمضان صبحي عن المباراة بعد الطرد المباشر الذي حصل عليه خلال مباراة البنك الأهلي ويغيب بسببه عن مباراتي انبي وفيوتشر.

فيما حصل الثنائي فخري لاكاي وكريم حافظ على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة البنك الأهلي وبالتالي يغيبا أمام انبي للإيقاف لمدة مباراة واحدة.

من جانبه، أكد رمضان صبحي، لاعب بيراميدز أنه يتوقع أن تنحصر المنافسة على لقب الدوري بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، على الرغم من تربع فريقه على صدارة المسابقة الوقت الراهن.

الكرواتي كرونسلاف انبى بيراميدز لقاءات الدوري الممتاز ويحل بيراميدز ضيفا على انبي في السابعة

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