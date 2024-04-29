الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بيراميدز يفتقد جهود رمضان صبحي ولاكاي وكريم حافظ أمام إنبي

رمضان صبحي
رمضان صبحي

يفقد فريق نادي بيراميدز جهود الثلاثي رمضان صبحي وفخري لاكاي وكريم حافظ، خلال مباراة انبي في الجولة المقبلة من الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على انبي في السابعة من مساء الأريعاء المقبل على استاد بتروسبورت في الجولة ٢٠ من بطولة الدوري.

ويغيب رمضان صبحي عن المباراة بعد الطرد المباشر الذي حصل عليه خلال مباراة البنك الأهلي ويغيب بسببه عن مباراتي انبي وفيوتشر.

فيما حصل الثنائي فخري لاكاي وكريم حافظ على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة البنك الأهلي وبالتالي يغيبا أمام انبي للإيقاف لمدة مباراة واحدة.

من جانبه، أكد رمضان صبحي، لاعب بيراميدز أنه يتوقع أن تنحصر المنافسة على لقب الدوري بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، على الرغم من تربع فريقه على صدارة المسابقة الوقت الراهن.

وقال صبحي في تصريحات تليفزيونية:"بيراميدز ينافس الأهلي والزمالك، الفريقان الأكبر في القارة وليس مصر فقط، ونسعى للحصول على بطولة لكننا لسنا طرفًا في ذلك الأمر الأهلي والزمالك هما الأقرب لحصد لقب الدوري".

أضاف:"كنا نتطلع للوصول إلى ما هو أبعد في دوري أبطال إفريقيا، لكن هذه هي المشاركة الأولى لنا في البطولة، وتواجدنا مع  فريقين من أقوى فرق القارة وهما صن داونز ومازيمبي، ونتمنى الوصول لدوري الأبطال مرة أخرى".

وعن مواجهة الأهلي نظيره مازيمبي في نصف النهائي، قال: "لست أنا من يقول للأهلي ماذا يفعل حتى يتخطى مازيمبي فهو معتاد على مثل هذه المواقف".

وتابع "تعرضنا للظلم ضد مازيمبي هناك على ملعبه، بسبب غياب تقنية الفيديو وكانت لنا ركلة جزاء واضحة، خسارتنا هناك لا تدل على شكل المباراة أو الأداء الذي قدمناه".

واستمر: "بيراميدز تأثر كثيرًا برحيل عبدالله السعيد، عبدالله هو أخي الكبير ومازلت على تواصل معه إلى الآن".

بيراميدز كريم حافظ وفخري لاكاي وكريم حافظ الدوري الممتاز رمضان صبحي وفخري لاكاي وكريم حافظ أمام انبي

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