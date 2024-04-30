إيمان زهران: العلاقات الأمنية لمصر بعد 30 يونيو تؤسس لفكرة استقرار المنطقة العربية

علقت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، على زيارة أمير الكويت لمصر.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، إن العلاقات الأمنية لمصر بعد 30 يونيو تؤسس لفكرة استقرار المنطقة العربية ككل.

وأشادت بزيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد جابر الصباح، اليوم إلى مصر، والتي تأتي في إطار الزيارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين في إطار تعميق التعاون المتبادل في جميع المجالات.

ولفت إلى أن العلاقات المصرية الكويتية شهدت زخمًا كبيرًا خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة في ظل العلاقات القوية والتاريخية بينهما للنهوض بالتعاون الثنائي في جميع مجالات العمل المشترك، وتعزيز علاقات التعاون التاريخية الراسخة والمتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات الحيوية، إيمانًا بوحدة الهدف والمصير والتطلع إلى مستقبل مزدهر.