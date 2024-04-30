الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"بصل أخضر".. ياسمين عبد العزيز تكشف كواليس ضيافتها في برنامج صاحبة السعادة

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز وصاحبة السعادة

 تحل الفنانة ياسمين عبدالعزيز ضيفة على برنامج صاحبة السعادة، الحلقة المقبلة، مع الإعلامية إسعاد يونس، على قناة «dmc»، ويعد ذلك الظهور الأول للفنانة ياسمين عبدالعزيز  في برنامج تليفزيوني بعد الطلاق من الفنان أحمد العوضي. 

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ونشرت الإعلامية إسعاد يونس كعادتها صورة ضيفة حلقاتها المقبلة من الخلف، عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، لتظهر  ياسمين بالتعلقيات؛ لتكشف عن نفسها. وشاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، متابعيها صورًا خلال كواليس البرنامج وهي تأكل البصل الأخضر بطريقة غريبة، معلقةً عليها: «أحلى من البصل مفيش».

لمزيد من التفاصيل يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي:

 

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