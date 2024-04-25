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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

أبوها اتقتل بـ"الفسيخ المسمم".. صندوق أسرار أسطورة التسعينيات سيمون

سيمون
سيمون

"أنا حرة وأموت في الحرية".. كانت هذه إحدى أشهر الأغاني التي تغنت بها الفنانة سيمون في فترة التسعينيات، والتي كانت وما زالت صاحبة الإرث الغنائي العظيم.

سيمون: أنا غير مؤمنة بالأبراج.. وفاتن حمامة مَثلى الأعلى


يفتح لكم "الدستور" صندوق أسرار أسطورة التسعينيات الفنانة سيمون، التي ولدت في 1966، في حي شبرا، لأب مصري من محافظة الشرقية، وأم مصرية من محافظة الدقهلية، كان والدها متفتحًا جدًا، وكان يعيش في إنجلترا، وسميت سيمون باسمها نسبه للكاتبة الفرنسية سيمون دي بوفوار.

عاشت سيمون في شبرا، ودرست في طفولتها في مدرسة فرنسية، ودخلت كلية الآداب قسم لغة فرنسية في جامعة عين شمس، ثم التحقت لدراسة الإعلام في الجامعة الأمريكية.

لمزيد من التفاصيل حول نجمة التسعينيات الفنانة سيمون يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي:

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