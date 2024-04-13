السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سيمون: أنا غير مؤمنة بالأبراج.. وفاتن حمامة مَثلى الأعلى

الفنانة سيمون
الفنانة سيمون

قالت الفنانة سيمون، إنها تحرص كل الحرص على الرد على الجمهور باستمرار، معبرة: "سر نجاحي الرد على الجمهور بنفسي على وسائل التواصل الاجتماعى، وكنت برد كمان على جوابات المتابعين أنا ووالدي من داخل وخارج مصر قبل ظهور السوشيال ميديا".

تطور الأداء 

وأضافت سيمون، خلال لقاء لها فى برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن كل الأدوار التي جاءتها كانت تطور فيها من خلال الأداء الذى تقدمه، معبرة: "أنا برج الجوزاء، وأنا مش مؤمنة بالأبراج، وما كنتش بفهم فى الأبراج واللى فهمنى إياها الفنانة فاتن حمامة لأنها كانت برج الجوزاء، وهى مَثلى الأعلى، وحصلت على جائزة من لجنة الفنون فى الأمم المتحدة لإكمال مسيرة فاتن حمامة".

طفولة سيمون

تابعت سيمون: "من صغرى فى المدرسة والجامعة وأنا شاطرة فى الأبحاث حيث تأتى جودتها فى كثرة البحث عن المعلومة والتى تستدعى كتابة تفاصيل أكثر". 

سيمون الفنانة سيمون دي ام سي صيد العقارب السفيرة عزيزة

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