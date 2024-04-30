لا خسائر في الأرواح.. نشوب حريق داخل شقة في أبو النمرس

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في إخماد حريق نشب داخل أحد الشقق السكنية بمنطقة أبوالنمرس، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات وجاري الكشف عن أسباب الحريق.

وقامت قوات الحماية المدنية بتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت غرفة عمليات النجدة الحماية المدنية بالجيزة، تلقت بلاغا من أهالي أبو النمرس بنشوب حريق داخل أحد الشقق السكنية.

وتوجهت سيارات الإطفاء إلى المكان الحريق وتم التعامل معه والسيطرة عليه وإخماده، واتخاذ الإجراءات اللازمة.