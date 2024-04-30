الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

لا خسائر في الأرواح.. نشوب حريق داخل شقة في أبو النمرس

حريق شقة - أرشيفية
حريق شقة - أرشيفية

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في إخماد حريق نشب داخل أحد الشقق السكنية بمنطقة أبوالنمرس، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات وجاري الكشف عن أسباب الحريق.

وقامت قوات الحماية المدنية بتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت غرفة عمليات النجدة الحماية المدنية بالجيزة، تلقت بلاغا من أهالي أبو النمرس بنشوب حريق داخل أحد الشقق السكنية.

txt

السيطرة على حريق التهم قطعة أرض فضاء في الحوامدية

وتوجهت  سيارات الإطفاء إلى المكان الحريق وتم التعامل معه والسيطرة عليه وإخماده، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

قوات الحماية المدنية بالجيزة الحماية المدنية اسباب الحريق النيابة العامة أبو النمرس حريق أبوالنمرس

مواد متعلقة

إخماد حريق اندلع داخل شقة سكنية بالمطرية

إصابة 2 فى حريق سيارة بالحوامدية

لا إصابات.. السيطرة على حريق شب فى منزل بأبو النمرس

السيطرة حريق نشب داخل منزل فى أبو النمرس

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى أبوالنمرس

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

نشوب حريق داخل شقة سكنية بفيصل دون خسائر فى الأرواح

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى وأمير قطر يؤكدان حرصهما على استمرار العمل المشترك لوقف الحرب فى غزة

الخارجية الأمريكية: واشنطن لم تر خطة إسرائيلية ذات مصداقية لمعالجة المخاوف المتعددة فى رفح

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

الأرصاد تحذر من أمطار ورياح على بعض المحافظات

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

صور

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

محطة تل أبيب

المزيد

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس

جيروزاليم بوست: نتنياهو عالق فى القرارات المصيرية.. وإنهاء حرب غزة الخيار الأمثل

مجلة عبرية: تشاؤم فى إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس