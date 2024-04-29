الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق التهم قطعة أرض فضاء في الحوامدية

الحماية المدنية
الحماية المدنية

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق  التهم قطعة أرض فضاء بمنطقة الحوامدية جنوب الجيزة.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد اندلاع حريق داخل قطعة أرض فضاء في مدينة الحوامدية جنوب الجيزة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

وتمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق واخماده ومنع امتداده، وجرى انتداب الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب وملابسات اندلاع الحريق في قطعة الأرض، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قوات الحماية المدنية حريق قطعة أرض فضاء الحوامدية مديرية أمن الجيزة

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