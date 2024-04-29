السيطرة على حريق التهم قطعة أرض فضاء في الحوامدية

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق التهم قطعة أرض فضاء بمنطقة الحوامدية جنوب الجيزة.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد اندلاع حريق داخل قطعة أرض فضاء في مدينة الحوامدية جنوب الجيزة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

وتمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق واخماده ومنع امتداده، وجرى انتداب الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب وملابسات اندلاع الحريق في قطعة الأرض، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.