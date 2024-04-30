الكويت: الأمن المائى المصرى جزء لا يتجزأ من الأمن المائى العربى

صدر بيان مشترك بمناسبة زيارة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت إلى جمهورية مصر العربية، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وأكد الجانب الكويتي دعم بلاده الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وشدد الأمير على رفض بلاده التام لأي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل، والتضامن معها في اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها المائية، معربًا عن القلق البالغ من الاستمرار في الإجراءات الأحادية التي من شأنها إلحاق ضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان.

كما أكد الجانبان أهمية أمن واستقرار الملاحة في الممرات المائية بالمنطقة وفقًا لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ۱۹۸۲ من أجل ضمان حرية وانسيابية الملاحة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.