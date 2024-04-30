لحظة بلحظة.. "القاهرة الإخبارية" تقدم تغطية آنية لمؤتمر جوتيريش حول الوضع في غزة

قدمت قناة القاهرة الإخبارية تغطية مكثفة لمؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، حول الوضع في قطاع غزة وضرورة حل الدولتين.

وقال "جوتيريش" في مؤتمره، إن أونروا تعمل من أجل الملايين من الناس، مؤكدًا أنه لا بديل عن عملها في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ملتزمة بحل الدولتين ودعم مسار سلام بناء على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

ونوه، بأن العائق الرئيسي أمام توزيع المساعدات في قطاع غزة انعدام الأمن لموظفي الإغاثة والمدنيين، حيث دعا الدول الأعضاء والجهات المانحة إلى تقديم التمويل الذي يسمح باستمرار عمل أونروا في قطاع غزة.

ولفت إلى أنه يشجع حكومة إسرائيل وحركة حماس للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، داعيا تل أبيب لفعل كل ما يمكن فعله لتجنب الهجوم على رفح الفلسطينية، مضيفًا أن التصعيد في رفح الفلسطينية سيكون له تأثير كارثي، ولا يوجد مكان آمن للفلسطينيين هناك للجوء إليه.

وأعرب "جوتيرش"، إنزعاجه من الأنباء عن وجود مقابر جماعية ولا بد من وجود تحقيق شفاف ومستقل عن هذه الأنباء، فيما رحب بتقديم المساعدات لغزة وليس هناك بديل عن استخدام الطرق البرية وندعو إسرائيل لتسهيل دخول المساعدات.