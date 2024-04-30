النائبة دينا هلالي تنظم صالون "رؤى الشباب" في نسخته الرابعة

نظمت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، صالون رؤى الشباب في نسختة الرابعة، والذي أقيم بمكتبة الإسكندرية برعاية وزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة 2000 شاب وفتاة، تحت عنوان "دور الشباب في بناء وتنمية الوطن"، مشيرة إلى أن الصالون أصبح منصة حوارية هامة للشباب للمساهمة في تصحيح الصورة وتعزيز الوعي لدى الشباب المصري بالأوضاع الراهنة، إضافة إلى أنه يسهم في تلبية مستهدفات القيادة السياسية الرامية إلى مد جسور الحوار مع الشباب بمختلف المحافظات وتعزيز فرص الاستماع إلى ما لديه من رؤى وأفكار داعمة لمسيرة التنمية.

وأوضحت "هلالي"، أن الشباب رقمًا محوريًا في قلب استراتيجية الجمهورية الجديدة وخطتها للبناء والتنمية، وعنصرًا مستدامًا في معادلة الفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030، وهو ما آمنت به القيادة السياسية وحرصت على فرد مساحة أكبر لمشاركاتهم في مختلف المجالات وحتى يكونوا جزءًا من صناعة القرار في مصر، إذ أنه وفقًا لتقارير دولية للتنمية البشرية فقد كان العنصر البشري المصري في أدنى مستوياته من التأهيل والتمكين قبل 2014، بينما نراه اليوم شريكًا وممثلا في مؤسسات الدولة، إذ أن الدولة لم تقتصر على تقديم البرامج التدريبية أو المبادرات التوعوية للشباب بل عملت على تمكين متعدد الاتجاهات إيمانًا بدوره وقدرته في النهوض بالوطن.

وتقدمت الدكتورة دينا هلالي، مؤسس صالون رؤي الشباب، بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أنه جعل وزارة الشباب والرياضة بيتا ومنبرا لجميع الشباب، ويعمل من أجل وضع العديد من الخطط والرؤى لدعم الشباب المصري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوضع كافة إمكاناتها من أجل تحقيق التمكين الشامل للشباب فى شتى الجوانب الحياتية، مؤكدة أهمية ما تعمل عليه من أجل تبني المبادرات الشبابية وإتاحة البنية الأساسية الشبابية والرياضية فضلا عن صقل وعي النشء والشباب وتعميق إدراكهم تجاه أنفسهم ووطنهم.

واعتبرت عضو مجلس الشيوخ، أن صالون رؤى الشباب أصبح له دور مهم في مساعدة الشباب على التصدي للشائعات وتصحيح أي معلومات مغلوطة وتمكينهم من طرح رؤيتهم في إطار مناقشة المسؤولين والخبراء المتخصصين، بهدف الارتقاء بمستوى الوعي المجتمعي، مؤكدة أهمية ما تحرص عليه القيادة السياسية من أجل استمرار برامج تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الوعي بالمهارات الحديثة لسوق العمل من أجل بناء القدرات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، تماشيًا مع الثورة الصناعية الرابعة وخلق جيل من الكوادر المصرية في تلك المجالات.

جاء الصالون بحضور الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، الدكتور يوسف عامر، عضو مجلس الشيوخ ورئيس اللجنة الدينية، الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ ومؤسس صالون رؤى الشباب، الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة والشخصيات العامة.