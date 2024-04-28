الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"الإصلاح والنهضة" يشيد بافتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية

حزب الإصلاح والنهضة
حزب الإصلاح والنهضة

وصف هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية، بأنه كان مزيجًا من "رؤية استراتيجية ملهمة" و"نصائح أبوية غالية" إثر مداخلة الرئيس أثناء فعاليات الافتتاح وحديثة عن أهمية قطاع "تكنولوجيا المعلومات" و"التعهيد" وضرورة تركيز الأجيال القادمة على تلك القطاعات المهمة ونحن نعيش عصرًا رقميًا بامتياز.

txt

"المؤتمر": مركز الحوسبة السحابية خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات مصر الرقمية

وأضاف عبدالعزيز أن حديث الرئيس تناول عدة رسائل هامة، أولها خطورة البيانات خاصة الحكومية منها، والتي تمثل بعدًا من أبعاد الأمن القومي وهو الأمن القومي المعلوماتي أو التكنولوجي في ظل حروب سيبرانية تغير مفهوم الحروب العسكرية التقليدية، بالإضافة إلى رسالة مهمة وهو ضرورة اقتناص فرصة الطاقات الشابة وتمكين الشباب اقتصاديًا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد وغيرها من الخدمات الرقمية.

txt

نائب بالشيوخ: مركز الحوسبة السحابية يعكس رؤية الرئيس السيسي في بناء مستقبل مصر

وأشار إلى أن الرئيس رسم صورة متكاملة أثناء حديثه وربط بصورة مبسطة وعميقة ما بين جميع النقاط ذات العلاقة، سواء في مجال تصدير الخدمات الرقمية وتداعياتها الاقتصادية على تدفقات النقد الأجنبي من جهة، وكذلك علاقة ذلك بمنظومة التعليم وضرورة مراجعة أولويات المناهج الدراسية والتخصصات الأكاديمية.

وشدد على أن حديث الرئيس اشتمل على ما وصفه بـ"همسات في أذن أولياء الأمور" بأن العصر الحالي والعصور القادمة هي عصر الرقمنة بامتياز وبأن هناك ضرورة لتغيير ثقافة أولياء الأمور تجاه مستقبل أبنائهم من "كليات القمة" إلى "تخصصات الرقمنة" ومن مجرد نيل شهادة جامعية في تخصصات غير مطلوبة، للاجتهاد في تقييم نقاط القوة لدى أبنائهم وبناتهم وتنميتها وتوجيهها إلى تخصصات تفيد الوطن والمواطن على حد سواء.

وألمح رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن "تصدير الخدمات" خاصة في مجالي تكنولوجيا المعلومات والتعهيد بشتى أشكاله كانت من ضمن توصيات حزب الإصلاح والنهضة في المرحلة الأولى والثانية من الحوار الوطني وتم تضمينها في رؤية الحزب الاقتصادية التي تقدم بها الحزب للأمانة الفنية للحوار الوطني في أعقاب إعادة استكمال الحوار الوطني في محوره الاقتصادي، مؤكدًا أن هذا الملف وما يتعلق به من ريادة الأعمال في ذات المجالات هي من أهم ركائز الحزب في برنامجه الاقتصادي، وانعكاساته على المحور المجتمعي خاصة لفئات الشباب والمرأة.

هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة افتتاح الرئيس السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية مصر الرقمية التطور التكنولوجي الرئيس عبدالفتاح السيسي

الأكثر قراءة

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

قرار جديد من جهات التحقيق بشأن قتل واستخراج أحشاء طفل شبرا

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

مفاجآت فى تشكيل الزمالك أمام دريمز الغانى بالكونفيدرالية

بسمة وهبة تهاجم شيخًا اتهم ميار الببلاوى بالزنا: "هدفه الترند"

قرار عاجل بحق بلوجر شهيرة نشرت فيديوهات خادشة للحياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة