الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

السجيني يكشف عن ارتباط 12 قانون بالمحليات: التحديات عديدة أمام هذه القوانين

أحمد السجيني
أحمد السجيني

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القوانين ليست عصا موسى بل هي وسيلة لتحقيق غاية، كاشفاً عن أن عدد القوانين المرتبطة بقانون الإدارة المحلية بلغت 12 قانون وهم:"التخطيط العام واشغال الطرق العامة والتنسيق الحضاري والبناء الموحد و الزراعة والاحوزة العمرانية وتراخيص المحال العامة، وتنظيم النقل الداخلي  والمرور والخدمة المدنية و تنظيم انتظار المركبات وتنظيم وإدارة المخلفات الصلبة وأنواعها".

وأضاف أن التحديات عديدة أمام هذه القوانين وقياس اثرها التشريعي،  وتطرق للتعديات الزراعية مشيراً لضرورة الإصلاح الهيكلي المنضبط بكافة للمؤسسات.

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وانتقد غياب الجهات المعنية لمتابعة القوانين الصادرة عبر البرلمان، وكذلك تأخر بعض اللوائح التنفيذية للقوانين بمخالفة الفترة الزمنية المحددة.

وتابع أن الباب الخامس من الدستور اسمه باب الحكم، ويتضمن السلطة التنفيذية متضمن الإدارة المحلية والمجالس المحلية، وتقام الأخيرة بشكل لا مركزي.

النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قانون الادارة المحلية مجلس النواب الدستور

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