جامعة كولومبيا: الطلاب الذين يحتلون قاعة هاميلتون يواجهون الطرد

ذكرت جامعة كولومبيا، الثلاثاء، أن الطلاب الذين يحتلون قاعة هاميلتون يواجهون الطرد، حسبما أفادت شبكة CNN الأمريكية.

وقالت الجامعة، في بيان، الثلاثاء، إن طلاب جامعة كولومبيا الذين احتلوا قاعة هاميلتون يواجهون الآن الطرد، "لقد أوضحنا أمس أنه لا يمكن مقاطعة عمل الجامعة إلى ما لا نهاية من قبل المتظاهرين الذين ينتهكون القواعد وقال المتحدث باسم الجامعة بن تشانغ في البيان إن الاستمرار في القيام بذلك سيقابل بعواقب واضحة.

أضاف البيان:"لقد اختار المتظاهرون التصعيد إلى وضع لا يمكن الدفاع عنه - تخريب الممتلكات، وتحطيم الأبواب والنوافذ، وإغلاق المداخل - ونحن نتابع العواقب التي حددناها بالأمس".

وقال البيان إن استعادة النظام والسلامة هي الأولوية القصوى للإدارة، مشيرا إلى أن الإجراءات التأديبية ليست سياسية.

قال تشانغ: “يتعلق الأمر بالرد على تصرفات المتظاهرين، وليس قضيتهم”.

المظاهرات احدثت اضطرابات في الحرم الجامعي

وقالت الجامعة إن المظاهرات أحدثت اضطرابات في الحرم الجامعي. يتجه العديد من طلاب جامعة كولومبيا إلى أسبوع الامتحانات النهائية، والذي يصادف نهاية فصل ربيع 2024.

وتابع التقرير “لقد خلقت الاضطرابات في الحرم الجامعي بيئة تهديدية للعديد من طلابنا وأعضاء هيئة التدريس اليهود لدينا وإلهاء صاخب يتعارض مع التدريس والتعلم والتحضير للامتحانات النهائية، ويساهم في بيئة معادية في انتهاك للمادة السادسة”.

اتصالات يومية مع قيادة جامعة كولومبيا

وقال عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز، الثلاثاء، إنه موجود في مدينة نيويورك، مضيفا إريك آدامز يوم الثلاثاء إنه يجري “اتصالات يومية” مع قيادة جامعة كولومبيا، مع استمرار الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي.

وفي حديثه في إيجازه الإعلامي الأسبوعي، قال آدامز إن شرطة نيويورك تقف على أهبة الاستعداد في حالة طلب مديري الجامعة المساعدة في التعامل مع المتظاهرين داخل الحرم الجامعي.

وسنحترم حقهم في تحديد متى يريدون تدخل الشرطة، وعندما يطلبون منا، سنقوم بتنفيذ التدريبات اللازمة للقيام بذلك بأقل قدر من القوة وعدم الإضرار بأعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو قال آدامز: "إن موظفي إنفاذ القانون".

وذكرت شبكة سي إن إن، الثلاثاء، أن جامعة كولومبيا لم تقدم أي طلبات رسمية لمساعدة الشرطة حتى الآن. بين عشية وضحاها، اخترق المتظاهرون في جامعة كولومبيا مدخل هاملتون هول وقاموا بتحريك البوابات المعدنية لتحصين الأبواب. كما أغلق المتظاهرون المداخل وأغلقوا الأبواب المغلقة.