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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

جامعة سان فرانسيسكو تنضم لاحتجاجات الطلاب تضامنا مع الشعب الفلسطيني

احتجاجات الجامعات
احتجاجات الجامعات الأمريكية

انضمت جامعة سان فرانسيسكو، اليوم الثلاثاء، إلى الاحتجاجات المتواصلة في الجامعات الأمريكية تضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ونصب الطلبة قرابة 20 خيمة داخل حرم الجامعة، لإطلاق مخيم التضامن مع غزة، في خطوة مشابهة لما يحدث بجامعة كولومبيا التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات.

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وأطلق الطلاب المتظاهرون هتافات "الحرية لفلسطين"، بالتوازي مع توزيعهم منشورات تطالب إدارة الجامعة بتجنب استدعاء قوات الأمن لفض الاحتجاج.

ودعا المحتجون إدارة الجامعة إلى تجنب معاقبة الطلبة بعقوبات أكاديمية، واحترام حقهم في التظاهر داخل الحرم الجامعي.

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ومن المطالب الأخرى لهم إلغاء الجامعة اتفاقياتها التجارية مع شركات تصنع مستلزمات عسكرية لإسرائيل، مثل شركتي "لوكهيد مارتن" و"أتش بي".

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وتأتي هذه التطورات في جامعة سان فرانسيسكو بالتزامن مع احتجاجات مشابهة في أكثر من 70 جامعة بعموم الولايات المتحدة، وسط اعتقال قوات الشرطة لمئات الطلبة المتظاهرين.

وتصاعدت حدة الاحتجاجات في الحرم الجامعي بالولايات المتحدة بعد سيطرة عشرات المتظاهرين على مبنى في جامعة كولومبيا في نيويورك، اليوم، فيما اعتقلت السلطات الأمنية العشرات من الطلاب في ولايات في تكساس ويوتا وفيرجينيا، بسبب رفضهم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ودعم واشنطن لإسرائيل بالأسلحة.

المتظاهرون يسيطرون على أحد مباني جامعة كولومبيا 

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، في تقرير لها، إن عشرات المتظاهرين سيطروا على مبنى في جامعة كولومبيا في نيويورك، وأغلقوا المداخل ورفعوا العلم الفلسطيني في أحدث تصعيد للمظاهرات ضد حرب إسرائيل في غزة، والتي امتدت إلى الحرم الجامعي في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين في حرم جامعة مانهاتن بجامعة كولومبيا وهم يتشبثون بأذرعهم أمام مبنى هاميلتون هول في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، ويحملون الأثاث والحواجز المعدنية إلى المبنى، وهو واحد من العديد من المباني التي احتلت خلال احتجاجات الحقوق المدنية والمناهضة لحرب فيتنام عام 1968 في الحرم الجامعي.

جامعة سان فرانسيسكو الاحتجاجات الجامعات الأمريكية قطاع غزة الشعب الفلسطيني كولومبيا

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