الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

البيت الأبيض يتكتم على الإجراءات التأديبية التى تواجه المتظاهرين فى الحرم الجامعى

الجامعات الأمريكية
الجامعات الأمريكية

رفض البيت الأبيض القول ما إذا كان الرئيس جو بايدن يعتقد أن المتظاهرين الذين اعتصموا في حرم الجامعات في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج على الحرب في غزة يجب أن يواجهوا إجراءات تأديبية، مكررًا دعم الرئيس للحق في الاحتجاج السلمي، بينما ينتقد الخطاب المعادي للسامية، ويدعو إلى العنف.

وقالت كارين جان بيير، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض: "هذه مؤسسات – بعضها خاص، وبعضها عام – والأمر متروك لقيادتها وقيادة الجامعات والكليات لاتخاذ هذا القرار".

واعترفت السكرتيرة الصحفية بما أسمته "لحظة مؤلمة" مع استمرار ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة، وأضافت: "لقد أدركنا أنها لحظة مؤلمة يتعامل معها الأمريكيون، ويجب أن تتم حرية التعبير في إطار القانون".

سحب التمويل الفيدرالي للحرم الجامعي

txt

السلطات الأمريكية تعتقل مئات الطلاب لرفضهم حرب غزة.. والاحتجاجات تشعل الجامعات

ومع ذلك، أشار رئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى أنه سيفكر في سحب التمويل الفيدرالي للحرم الجامعي الذي اجتاحته الاحتجاجات.

وقال المشرع الجمهوري في مقابلة يوم الجمعة مع برنامج سالم الإخباري "هذا الأسبوع على التل": "إننا نتطلع بجدية شديدة إلى خفض أو إلغاء أي أموال فيدرالية على الإطلاق للجامعات التي لا تستطيع الحفاظ على السلامة والأمن الأساسيين للطلاب اليهود".

وزار جونسون جامعة كولومبيا الأسبوع الماضي للقاء طلاب يهود وإلقاء تصريحات مع مشرعين جمهوريين آخرين، وعندما تقدم جونسون والمشرعون من الحزب الجمهوري لبدء الحديث، أطلق المحتجون صيحات استهجان عالية.

وقال "إنه أمر جامح؛ إنهم يسمحون بحكم الغوغاء في بعض هذه الجامعات، وكانت جامعة كولومبيا مثالا على ذلك".

وفي وقت سابق من اليوم، طلبت قيادة كولومبيا من المتظاهرين مغادرة معسكرهم طوعًا بحلول الموعد النهائي وإلا تعرضوا للتعليق، وصوت الطلاب المحتجون بأغلبية ساحقة لتحدي الأمر والبقاء.

وقال محمود ممداني، أستاذ الأنثروبولوجيا في الجامعة، وفق شبكة CNN  بعد انقضاء الموعد النهائي: "لا أحد يعتقد أنه يجب تعليقهم، انظر إلى الآلاف الذين حضروا هنا"، وكان ممداني أحد الأساتذة الذين شكلوا الحاجز البشري، وأعرب عن قلقه من أن الإدارة قد تستدعي الشرطة لفض المعسكر بالقوة.

وقال ممداني: "نحن نعلم طلابنا عدم قبول الأشياء بظاهرها، ونعلمهم طرح الأسئلة مهما كانت العواقب"، "فكرة معاقبة الطلاب على الاحتجاجات؟ الإدارة حولت موقع الاحتجاج إلى مسرح جريمة".

وأضاف: "لو كنت مكان الإدارة لشجعت النقاش وليس تكميمه".

غزة البيت الابيضض المتظاهرين الجامعات الأمريكية الحرم الجامعي

الأكثر قراءة

تفاصيل حفل زفاف الملياردير الهندى بالأهرامات (صور)

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

بعد تصريحاته عن عدم وجود أثر لفرعون موسى في مصر.. زاهي حواس يوضح

14 مليار دولار.. الحكومة تستقبل الدفعة الثانية من أموال «رأس الحكمة» خلال أيام

جراحة تجميلية تسبت فى عاهة.. تقرير "الطب الشرعى" يُدين طبيب العجوزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق