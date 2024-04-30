البيت الأبيض يتكتم على الإجراءات التأديبية التى تواجه المتظاهرين فى الحرم الجامعى

رفض البيت الأبيض القول ما إذا كان الرئيس جو بايدن يعتقد أن المتظاهرين الذين اعتصموا في حرم الجامعات في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج على الحرب في غزة يجب أن يواجهوا إجراءات تأديبية، مكررًا دعم الرئيس للحق في الاحتجاج السلمي، بينما ينتقد الخطاب المعادي للسامية، ويدعو إلى العنف.

وقالت كارين جان بيير، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض: "هذه مؤسسات – بعضها خاص، وبعضها عام – والأمر متروك لقيادتها وقيادة الجامعات والكليات لاتخاذ هذا القرار".

واعترفت السكرتيرة الصحفية بما أسمته "لحظة مؤلمة" مع استمرار ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة، وأضافت: "لقد أدركنا أنها لحظة مؤلمة يتعامل معها الأمريكيون، ويجب أن تتم حرية التعبير في إطار القانون".

سحب التمويل الفيدرالي للحرم الجامعي

ومع ذلك، أشار رئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى أنه سيفكر في سحب التمويل الفيدرالي للحرم الجامعي الذي اجتاحته الاحتجاجات.

وقال المشرع الجمهوري في مقابلة يوم الجمعة مع برنامج سالم الإخباري "هذا الأسبوع على التل": "إننا نتطلع بجدية شديدة إلى خفض أو إلغاء أي أموال فيدرالية على الإطلاق للجامعات التي لا تستطيع الحفاظ على السلامة والأمن الأساسيين للطلاب اليهود".

وزار جونسون جامعة كولومبيا الأسبوع الماضي للقاء طلاب يهود وإلقاء تصريحات مع مشرعين جمهوريين آخرين، وعندما تقدم جونسون والمشرعون من الحزب الجمهوري لبدء الحديث، أطلق المحتجون صيحات استهجان عالية.

وقال "إنه أمر جامح؛ إنهم يسمحون بحكم الغوغاء في بعض هذه الجامعات، وكانت جامعة كولومبيا مثالا على ذلك".

وفي وقت سابق من اليوم، طلبت قيادة كولومبيا من المتظاهرين مغادرة معسكرهم طوعًا بحلول الموعد النهائي وإلا تعرضوا للتعليق، وصوت الطلاب المحتجون بأغلبية ساحقة لتحدي الأمر والبقاء.

وقال محمود ممداني، أستاذ الأنثروبولوجيا في الجامعة، وفق شبكة CNN بعد انقضاء الموعد النهائي: "لا أحد يعتقد أنه يجب تعليقهم، انظر إلى الآلاف الذين حضروا هنا"، وكان ممداني أحد الأساتذة الذين شكلوا الحاجز البشري، وأعرب عن قلقه من أن الإدارة قد تستدعي الشرطة لفض المعسكر بالقوة.

وقال ممداني: "نحن نعلم طلابنا عدم قبول الأشياء بظاهرها، ونعلمهم طرح الأسئلة مهما كانت العواقب"، "فكرة معاقبة الطلاب على الاحتجاجات؟ الإدارة حولت موقع الاحتجاج إلى مسرح جريمة".

وأضاف: "لو كنت مكان الإدارة لشجعت النقاش وليس تكميمه".