الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

برومو ياسمين عبدالعزيز مع "صاحبة السعادة" الترند رقم 1 على يوتيوب

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز في برنامج "صاحبة السعادة"

تصدر برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على "dmc" الترند على موقع الفيديوهات الأشهر اليوتيوب، وذلك قبل عرض الحلقة التي تعرض على جزئين، أيام 6 و7 مايو المقبل.

وحقق البرومو الترند رقم 1 في يوتيوب اليوم، وذلك قبل عرض الحلقة التي تحتفل فيها "صاحبة السعادة" مع ياسمين عبدالعزيز بشم النسيم، حيث من المقرر أن تتحدث السوبر ستار خلال الحلقة عن العديد من الكواليس والأسرار والحكايات التي لم تتطرق اليها من قبل وتفجر أكثر من مفاجأة خلال الحلقة.

كذلك تحتفل ياسمين عبد العزيز على طريقتها الخاصة مع "صاحبة السعادة" بأعياد شم النسيم وأكل الرنجة والبصل وتغني عدد من الأغاني التي ستكون مفاجأة لجمهورها، كما تشهد الحلقة صور وكواليس تعرض للمرة الأولى.

برنامج "صاحبة السعادة" من إنتاج قناة dmc ويعرض يومي الاثنين والثلاثاء الحادية عشر مساءً من كل أسبوع.

"بصل أخضر".. ياسمين عبدالعزيز تكشف كواليس ضيافتها فى برنامج صاحبة السعادة

موعد حلقة ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس فى "صاحبة السعادة"

بصور من الكواليس.. ياسمين عبدالعزيز تكشف لغز سؤال "صاحبة السعادة"

ضحك وغنا.. كواليس لقاء ياسمين عبدالعزيز ببرنامج "صاحبة السعادة" (صور)

برنامج "صاحبة السعادة"

ونشرت إسعاد يونس كعادتها صورة ضيفة حلقاتها المقبلة من الخلف، عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، لتظهر  ياسمين بالتعلقيات؛ لتكشف عن نفسها. وشاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، متابعيها صورًا خلال كواليس البرنامج وهي تأكل البصل الأخضر بطريقة غريبة، معلقةً عليها: «أحلى من البصل مفيش».

وأعلنت إسعاد يونس، قبل قليل، عن إذاعة حلقة ياسمين عبدالعزيز، في برنامج "صاحبة السعادة" يومي 6 و7 مايو 2024، والذي يعرض عبر فضائية dmc.

ونشرت موعد الحلقة عبر صفحة البرنامج بموقع "فيسبوك" قائلة: "استنوا حلقة النجمة ياسمين عبدالعزيز في حلقة خاصة جدًا مع صاحبة السعادة يومي 6 و7 مايو الساعة 11 مساءً على dmc".

ويعد هذا الظهور الأول للفنانة ياسمين عبدالعزيز تليفزيونيًا عقب طلاقها من الفنان أحمد العوضي الفترة الماضية، ومن المقرر أن تتضمن الحلقة العديد من المفاجآت للجمهور والأسرار الجديدة التي تكشف عنها ياسمين عبدالعزيز لأول مرة.

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