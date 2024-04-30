من كواليس "السرب".. أحمد السقا يتعاون مع الجماعات الإرهابية لتحقيق حلم الثراء

ساعات قليلة تفصل الجمهور عن عرض فيلم "السرب"، والذي يوثق بطولات الجيش المصري في مواجهة أهل الشر والإرهابيين والتكفرييين.

“السرب” عمل فني يُجسد ملحمة وطنية، ينتظر الجمهور عرضها بدور السينما، خاصًة مع مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في العمل.

“السرب”.. أحمد السقا يتعاون مع الجماعات الإرهابية لتحقيق حلم الثروة

ويبحث الجمهور عن تفاصيل شخصية الفنان أحمد السقا، ضمن أحداث فيلم السرب، وهو أحد أبطاله، ويلعب شخصية علي المصري، وهو شخص لا يهمه سوى الأموال، ويعمل مع الجماعات المسلحة ويهرب البترول من أجل الحصول على الأموال، ويقع في يد الجماعات الليبية ويحاولون استغلاله، وتتصاعد الأحداث.

شخصية الفنان أحمد السقا، التي يلعبها ضمن أحداث فيلم السرب، ستكون جديدة ومختلفة عن أي عمل فني سابق، خاصًة أن هذا العمل عبارة عن ملحمة وطنية، وفكرته تطرح ما مرت به مصر من محاولات تخريبية في الوقت الذي يعرض فيه الفيلم.

أبطال فيلم السرب

جدير بالذكر أن فيلم السرب يضم نخبة من ألمع النجوم، وعلى رأسهم الفنان أحمد السقا، بمشاركة كل من نيللي كريم، محمد ممدوح، دياب، عمرو عبدالجليل، ومصطفى فهمي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، صبا مبارك، أحمد فهمي، ومحمود عبدالمغني، والعمل من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

قصة فيلم السرب

تدور أحداث فيلم السرب الذي يضم نخبة من ألمع النجوم، حوّل وقائع حقيقية للجهات الأمنية المصرية في محاربة الجماعات الإرهابية، ومنها واقعة ذبح 21 مصريًا في ليبيا، وهو الأمر الذي جعل صنّاعه وأبطاله يستغرقون ما يقرب من حوالي عامين حتي يخرج على أكمل وجه عند عرضه عبر شاشات السينما.