الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني: مصر لم تغلق أبوابها في وجه الفلسطينيين وتعطيل المساعدات تصرف إسرائيلي

محمد نشات العمده
محمد نشات العمده

قال محمد نشات العمده، عضو مجلس النواب، إن مصر لم تغلق أبوابها أمام الشعب الفلسطيني ومعبر رفح مفتوح طوال 24 ساعة، لكن تعطيل المساعدات وإعاقة تدخلها تصرف إسرائيلي سافر والعالم كله يرصده.

ولفت “العمدة” في تصريحات له، إلى حديث رئيس الوزراء، خلال مشاركته في جلسة حوارية بشأن الوضع في قطاع غزة على هامش أعمال المنتدي الاقتصادي العالمي بالرياض، إن مصر دعمت الفلسطينيين في غزة منذ اليوم الأول للعدوان، وأن أكثر من 85% من المساعدات قدمتها مصر للقطاع.

وأضاف أن المستشفيات المصرية استقبلت الكثير من الفلسطينيين لتقديم العلاج اللازم لهم،  موضحا أن مصر تصرفت انطلاقا من مسؤوليتها وريادتها في المنطقة والدفاع عن الشعب الفلسطيني.

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وأشار عضو مجلس النواب، إلى ما قاله رئيس الوزراء، إلى أن هناك 2.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة تدهورت حالتهم جراء ما يحدث في القطاع حاليا، وما يحدث في قطاع غزة عقاب جماعي.

واختتم “العمدة” أنه يحسب لمصر ولقيادتها السياسية موقفها من العدوان الاسرائيلي على غزة، ورفضها أي مقترح للتهجير والسعي المتواصل لإقرار هدنة وتبادل الأسرى والمحتجزين.

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