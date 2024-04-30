الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

القبض على 80 شخصًا بجامعة تكساس فى أوستن وآخرين فى فرجينيا

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات بالجامعات الامريكية

قال مسئول أمريكي، الثلاثاء، إنه ألقى القبض على قرابة 80 شخصًا فيما يتعلق بالاحتجاجات في حرم جامعة تكساس- أوستن، وفق شبكة CNN الأمريكية. 

وأضاف التقرير أن من بين 79 شخصًا تم حجزهم في سجن مقاطعة ترافيس، تم حجز جميعهم تقريبًا بتهم التعدي الجنائي على ممتلكات الغير، ويواجه أحدهم تهمة التدخل في الواجبات العامة، وفقًا للمتحدثة باسم السجن كريستين دارك، مضيفًا أنه حتى هذا التقرير لم يمثل أي من المعتقلين لأول مرة أمام المحكمة ومن غير الواضح كم عدد الطلاب الذين تم احتجازهم.

اعتقالات في الحرم الجامعي 

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يقول دارك إن 95% ممن تم حجزهم تم اعتقالهم من قبل شرطة الحرم الجامعي، بينما تم تنفيذ بقية الاعتقالات من قبل قسم شرطة أوستن.

تم القبض على 80 شخصًا على الأقل في مخيم احتجاجي في حديقة مركز حياة الخريجين بجامعة فرجينيا للتكنولوجيا، وفقًا لبيان صادر عن تيم ساندز، رئيس الجامعة.

وقال ساندز يوم الاثنين: “الليلة الماضية، تم القبض على 82 متظاهرًا (معظمهم من الطلاب) بتهمة التعدي على ممتلكات الغير بعد احتلال حديقة مركز حياة الخريجين لمدة ثلاثة أيام ورفضهم مرارًا وتكرارًا الامتثال لسياسة الجامعة ولوائح السلامة العامة”. 

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ويحتل الطلاب المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين في جميع أنحاء البلاد مباني الكليات بشكل غير قانوني بينما يحاول مسؤولو الجامعة تفكيك المعسكرات التي كانت السمة المميزة للاضطرابات في الحرم الجامعي خلال الأسبوعين الماضيين.

يحتل العشرات من طلاب جامعة كولومبيا حاليًا قاعة هاميلتون، وهو أحد مباني الحرم الجامعي الذي تم احتلاله أيضًا خلال احتجاجات الطلاب عام 1968.

وفي جميع أنحاء البلاد، في كال بولي هومبولت، تقول الشرطة إنها قامت بتطهير المباني التي احتلها المتظاهرون منذ الأسبوع الماضي.

استمرار الاحتجاجات الجامعات الأمريكية جامعة تكساس أوستن فرجينيا

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