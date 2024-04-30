الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزارة الصحة تبحث مع شركة «أبوت» نقل تكنولوجيا التصنيع الدوائي للسوق المصري

وزارة الصحة
وزارة الصحة

عقدت وزارة الصحة والسكان، اجتماعا مع ممثلي شركة «أبوت» لبحث سبل التعاون المشترك في العديد من المجالات المتعلقة بالرعاية الصحية، وذلك على هامش المشاركة في مؤتمر «أهداف قطر 2024» الذي يعقد بـ«الدوحة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة ناقشت مع شركة «أبوت» سبل نقل تكنولوجيا التصنيع الدوائي للسوق المحلي، إلى جانب مناقشة نقل الخبرات الفنية  للقطاع الصحي المصري.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق إلى بحث إمكانية تبادل الخبرات مع الجانب المصري في مجال الرقمنة ورقمنة المعامل، بالإضافة إلى بحث دعم المشروعات البحثية الإكلينيكية، بالتعاون مع وزارة الصحة، والجامعات المصرية.

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وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزارة ناقشت مع مسئولي «أبوت» التعاون في مجال تطوير المعامل مع الجامعات المصرية، وخاصة جامعة عين شمس، كما دعا الشركة للاشتراك مع الوزارة في مجال الأبحاث العلمية والتنمية والإكلينيكية.

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تضمن بحث التعاون في إطلاق حملة لمنع نقل أمراض «الإيدز والسيفلس والالتهاب الفيروسي بي» من الأم الحامل للجنين، علاوة على استعراض دور «أبوت» في القضاء على فيروس سي من خلال تقديم المستلزمات التشخيصية rapid test، كما دعا الشركة للمشاركة في حملة للكشف عن الكبد الدهني.

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ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزارة اختتمت الاجتماع بتوجيه دعوة لشركة «أبوت» للمشاركة في النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.

وكان قد قال الدكتور حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون التطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن المنظومة الصحية المصرية شهدت تطورًا حقيقيًا وجهودا مثمرة، أسفرت عن التصدي لكثير من التحديات والعمل على معالجتها بطرق فعالة وسريعة.

وزارة الصحة شركة أبوت المؤتمر العالمي للسكان تكنولوجيا التصنيع الدوائي الرقمنة

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